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陸配支持「提高非長住人口健保費」　憂「海歸老人」是更大黑洞

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▲廣告小妹經常對時事發表看法。（圖／翻攝廣告小妹臉書） 

▲廣告小妹。（圖／翻攝廣告小妹臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

民進黨立委林俊憲2日提案修《健保法》，針對一年沒在台灣居住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅記錄者，新增健保繳納的第7類，不應該再幫其補助健保費。陸籍台灣媳婦「廣告小妹」對此也表示認同，不過她也補充，其實退休回台養老的「海歸老人」更是恐怖。

「我沒健保我沒健保我沒健保，別來問了！」陸配網紅「廣告小妹」近日在臉書上回應網友提問，對她來說台灣的醫療自費便宜，她也不需要健保，同時也很支持提高「非長住人口」的健保費。

請繼續往下閱讀...

廣告小妹指出，比起健保費，她反而覺得退休後回台養老的「海歸老人」更可怕，「年輕力壯時繳稅給別國，沒有生產力了回台灣養老。」她認為，若把「一年可能只用一次健保的台勞」和「退休後沒收入、回台天天跑醫院的海歸老人」相比，就連數學不好的人都知道一定是後者會拖累健保體系。

廣告小妹也在留言處回覆網友，表示台灣健保制度為了避免「逆選擇」發生，所以強行加保，目的就是為了讓年輕人幫分擔老年人的健保支出，形成社會互助。她也說，反過來看，老年人年輕時也曾為台灣付出過，但那些「退休後才回台灣的人」，簡直是這安全網的黑洞。

▲▼立委林俊憲。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

▲民進黨立委林俊憲近日提出修法，外界稱「黃安條款」。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

立委林俊憲近日表示，現行健保分為6類，沒有辦法歸類為前5項的都屬第6類，且以最低推點繳交最低健保費。他舉例，像是藝人黃安就常在網路上吹噓自己年收入有好幾千萬，但每月只需繳最低保費749元，顯然不合理。

林俊憲認為修法之後，政府就可以把這類人訂為第7類，月收入平均有18萬元以上，又沒有居住在台灣，政府就不應該幫忙補助健保費，未來健保費將從749元增加到最高1萬2000元。

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