女警超「給力」！婦女節新北分局長贈花、護手霜表感謝心意

▲淡水分局長在婦女節前夕贈花、及面膜感謝女警付出。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

3月8日就是國際婦女節，近年女力崛起，在台灣警界尤以為甚；6日淡水警分局長張國哲特地前往各單位贈送美麗的玫瑰花、面膜及蛋糕餐盒，林口警分局長陳保安也贈送護手霜，避免女警因狂噴酒精雙手乾裂，提前祝福所有女性同仁「38婦女節」快樂，並感謝她們在職場的奉獻與付出。

在兩性平權的今天，警察工作女性人數也逐年增加，她們擁有男性較欠缺的細膩溫柔特質，且無論工作能力或是專業素質，都不會遜於男性同仁。就淡水分局而言，中正路派出所警員蔡宜真108年12月23日透過細心的拼湊各種資訊，於1小時內即尋獲因心情不好北上到淡水找網友而失聯的少女返家；中山路派出所警員曾郁芬與張艾婷分別於108年12月3日及20日臨櫃耐心地勸說民眾，避免遭受詐騙等。

淡水分局長張國哲表示，婦女節是國際間表彰婦女對家庭、社會貢獻所訂定的節日，淡水分局有多位女性同仁在工作崗位可圈可點，表現傑出，是治安團隊不可或缺的要素，為讓她們度過一個甜蜜又難忘的「三八婦女節」，特別致贈象徵熱情活力的紅色玫瑰花，希望她們都能在自己的工作崗位上，充滿熱情活力。

林口警分局長陳保安也感謝女警們，因為她們擁有兼顧家庭跟維護治安工作的雙重身份，她們的付出更甚於男警，也感謝男警的家眷能體貼警察工作辛勞，並勉勵所有女性警察同仁，都能在自己的工作領域中找到支點，享受工作並擁有健康人生及美滿家庭。

▼林口分局長擔心女警因噴灑酒精手部乾裂，婦女節貼心贈送護手霜。（圖／記者陳豐德翻攝）



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