疫情衝擊產業　鄭文燦：調整勞檢政策避免發生大量解僱

▲疫情衝擊產業，桃園市調整勞檢政策，避免發生大量解雇。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

國內觀旅、餐飲、大眾交通運輸產業，受疫情影響甚鉅，為避免發生大量解僱勞工情事，桃園市長鄭文燦6日於市府防疫專案會議表示，調整勞動檢查政策，降低產業衝擊。此外，為避免群聚感染，自3月9日起全面暫停社區關懷據點服務，要求社會局持續研擬相關配套措施。

▲勞動局長陳靜航表示，疫情衝擊觀旅、餐飲、大眾交通運輸等行業甚鉅。（圖／市府提供）

勞動局長陳靜航表示，疫情衝擊觀旅、餐飲、大眾交通運輸等行業甚鉅，為協助各產業正常運作，避免大量解僱勞工情事，勞動檢查方式因應疫情調整。一般例行案件部份，受疫情影響相關產業（觀旅、餐飲業等）的職業安全衛生檢查（職災檢舉案件除外），暫緩實施。

申訴檢舉案件部份，民眾申訴或檢舉受疫情影響的相關產業者，受理後應先向主管報告並研判檢舉內容，經勞動檢查處長同意後始得前往實施勞動檢查，而民眾申訴或檢舉無薪假或資遣等爭議案件，予以行政指導或建請循勞資爭議調解等方式處理。

社會局長鄭貴華表示，截至5日計有107處暫停社區照顧關懷據點暨巷弄長照站服務。因應服務對象及志工多為中老年者，且環境易有社會距離不足、個人防護缺乏、環境通風侷限及清潔消毒頻率少等狀況，為緩解疫情，經評估後決定自3月9日（星期一）起全面暫停服務，待疫情狀況較緩和後恢復服務。

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