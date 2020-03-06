黑衣人堵上蔡阿嘎關鍵曝！拍影片開箱4000萬豪宅　窗景被神出...在北投

記者邱中岳／台北報導

知名YouTuber蔡阿嘎，3日下午4時許，在北投明德路附近遭1名黑衣人攻擊，警方5日下午在林口一家排氣管改裝廠逮2嫌，動手的陳姓主嫌供稱，題因看到蔡阿嘎在網路頻道談論改裝車，給點意見反被嗆，所以才上網搜尋蔡啊嘎住處想給他一個教訓。

26歲的陳姓主嫌在2019年8月份收看蔡阿嘎Youtube頻道，看到蔡阿嘎在討論車子改裝，所以想給他一點意見，但沒想到反被嗆，於是心生不滿，但最近又因看到蔡阿嘎頻道講話還是很囂張，所以決定給他一點教訓。

▲警方經陳姓嫌犯以及董姓共犯依傷害罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳攝）



陳姓嫌犯先上網搜尋「蔡阿嘎住處」找到類似地點後，在2日下午趁與36歲排氣管改裝廠老闆，到北投牽大型重機時順便勘查地形，事後自己下班後又從林口跑回北投蔡阿嘎住處外觀察地形以及蔡阿嘎作息。

陳姓嫌犯先騎車到堤外便道停車，再徒步到蔡阿嘎家埋伏，在攻擊完蔡阿嘎後，隨即徒步逃離4公里之遠，跑到士林夜市附近後跳上計程車逃離，警方事後透過監視器掌握嫌犯行蹤，再調閱前一天2人騎車勘查的影像而鎖定嫌犯。

▲陳嫌供稱當時因排氣管改裝話題與蔡阿嘎在網路上發生爭執，所以才心生不滿報復。（圖／記者邱中岳攝）

警方事後在排氣管改裝廠逮到2嫌，董姓老闆知道陳姓員工跑去攻擊蔡阿嘎遭牽連，當下只感嘆自己並沒有生氣，只是心裡有點悶，警方訊後也將2人依傷害罪嫌送辦。

據悉，蔡阿嘎原本沒有買房意願，甚至在媒體上放話「沒有在台北購屋的打算」，但為了給兒子蔡桃貴有更寬廣的活動空間，所以決定買下直接買下權狀超過60坪、三房兩廳格局的千萬豪宅，新房兼當工作室。

蔡阿嘎也曾經在網路頻道開箱自己的家，有網友透過窗外的景象推測出豪宅就在北投地區，也有網友在PTT透露，由於有幾張照到窗外，稍微上網查了一下，就可知道房子地點位在北投附近，這也讓蔡阿嘎的住家曝光，陳姓嫌犯也從網路搜尋加上現場勘查後，鎖定地點埋伏攻擊蔡阿嘎夫妻二人。

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