工地男施工遭預拌車捲入慘死！3同伴「拉外套救人」竟被告上法院

▲男子在工地工作時操作不慎，連著外套被捲入預拌車。（示意圖／翻攝《新安晚報》）



記者柯振中／綜合報導

大陸安徽省合肥市多年前發生一起工安意外，一名劉姓工人在工地被絞進水泥預拌車裡，讓一旁的3名同伴嚇傻施救，但沒能成功，最後不幸身亡。令人意外的是，3人事後竟遭到劉男的家屬提告，讓他們感到相當無奈。而法院判決近日也出爐了。

綜合陸媒報導，這起事件發生在2016年11月8日，劉男被當地的混凝土公司安排到肥東縣的某處建築工地施工，進行混凝土澆築工作，沒想到在操作預拌車時發生意外，身上的大衣捲入了預拌車的凸輪與大滾筒的輪子之間。

在場施工的徐姓男子發現情況，立刻向駕駛座的2名工人呼救，撥打急救電話，同時一起拉住劉男，希望能將對方拉出來，但最後仍沒有成功。等到急救人員到場後，發現無法將劉男救出，只能調來吊車，將對方營救下來，但劉男送醫後仍傷重不治。

事後，當地人力資源和社會保障局認定，劉男屬於工傷，涵蓋在因公死亡的範疇裡。混凝土公司也為此支付了人民幣70萬元（約新台幣300萬元）的賠償款。

不過當地法院審理後判決，混凝土公司應賠償對方家屬各項總額約152萬元，除了已支付的70萬元以外，仍須賠償人民幣82萬元（約新台幣356萬元）。此外，劉男的家屬除了向混凝土公司提告，還以「救助產生偏差」為由，將徐男等3人告上法院，認為3人的施救過程產生偏差，讓3人相當無奈。

對此，法院判定，公民的生命健康權受法律保護，侵害公民身體造成傷害的，應當承擔賠償責任，但劉男的家人主張徐男等人對劉男「實施侵權行為」，卻沒辦法舉證證實，且徐男等人並非專業救助人員，3人是看見劉男的衣服被攪拌進去，才上前施救，並無主觀上的過錯，沒有產生侵權行為，因此原告要求施救者等人承擔侵權責任，缺乏事實依據，予以駁回。

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