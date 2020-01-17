　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

工地男施工遭預拌車捲入慘死！3同伴「拉外套救人」竟被告上法院

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼預拌車。（圖／翻攝《新安晚報》）

▲男子在工地工作時操作不慎，連著外套被捲入預拌車。（示意圖／翻攝《新安晚報》）

記者柯振中／綜合報導

大陸安徽省合肥市多年前發生一起工安意外，一名劉姓工人在工地被絞進水泥預拌車裡，讓一旁的3名同伴嚇傻施救，但沒能成功，最後不幸身亡。令人意外的是，3人事後竟遭到劉男的家屬提告，讓他們感到相當無奈。而法院判決近日也出爐了。

綜合陸媒報導，這起事件發生在2016年11月8日，劉男被當地的混凝土公司安排到肥東縣的某處建築工地施工，進行混凝土澆築工作，沒想到在操作預拌車時發生意外，身上的大衣捲入了預拌車的凸輪與大滾筒的輪子之間。

在場施工的徐姓男子發現情況，立刻向駕駛座的2名工人呼救，撥打急救電話，同時一起拉住劉男，希望能將對方拉出來，但最後仍沒有成功。等到急救人員到場後，發現無法將劉男救出，只能調來吊車，將對方營救下來，但劉男送醫後仍傷重不治。

事後，當地人力資源和社會保障局認定，劉男屬於工傷，涵蓋在因公死亡的範疇裡。混凝土公司也為此支付了人民幣70萬元（約新台幣300萬元）的賠償款。

不過當地法院審理後判決，混凝土公司應賠償對方家屬各項總額約152萬元，除了已支付的70萬元以外，仍須賠償人民幣82萬元（約新台幣356萬元）。此外，劉男的家屬除了向混凝土公司提告，還以「救助產生偏差」為由，將徐男等3人告上法院，認為3人的施救過程產生偏差，讓3人相當無奈。

對此，法院判定，公民的生命健康權受法律保護，侵害公民身體造成傷害的，應當承擔賠償責任，但劉男的家人主張徐男等人對劉男「實施侵權行為」，卻沒辦法舉證證實，且徐男等人並非專業救助人員，3人是看見劉男的衣服被攪拌進去，才上前施救，並無主觀上的過錯，沒有產生侵權行為，因此原告要求施救者等人承擔侵權責任，缺乏事實依據，予以駁回。

►「2020愛妳愛妳」～超殺新年禮盒來了！

ET快訊
是你嗎？9-10月千萬發票有2人未領　10元奶茶中200萬也
ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投他當高雄
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸總人口突破14億！　65周歲以上老人「佔12.6%」

華聞快遞／大興機場自貿片區推81項制度創新清單

中國2019年GDP總量近百兆人幣　年增率6.1%為29年來新低

中國籍男女倒斃冰島景點「飛機殘骸」附近！　死因尚待查明

川普稱「第二階段貿易談判已展開」　劉鶴卻回：還要再等等

武漢肺炎「完成製作病毒」快速測試　港大教授：檢測減至2至3小時

支援示威者組織「國難忠醫」成員廣州失聯！《文匯報》：因嫖娼被捕

工地男施工遭預拌車捲入慘死！3同伴「拉外套救人」竟被告上法院

快訊／跨年突發病！武漢肺炎再增1死　69歲男多重器官受損不治亡

買完13萬手錶下秒後悔退款！福建男淘寶被封980年　崩潰喊：解封骨灰都化了

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

大陸總人口突破14億！　65周歲以上老人「佔12.6%」

華聞快遞／大興機場自貿片區推81項制度創新清單

中國2019年GDP總量近百兆人幣　年增率6.1%為29年來新低

中國籍男女倒斃冰島景點「飛機殘骸」附近！　死因尚待查明

川普稱「第二階段貿易談判已展開」　劉鶴卻回：還要再等等

武漢肺炎「完成製作病毒」快速測試　港大教授：檢測減至2至3小時

支援示威者組織「國難忠醫」成員廣州失聯！《文匯報》：因嫖娼被捕

工地男施工遭預拌車捲入慘死！3同伴「拉外套救人」竟被告上法院

快訊／跨年突發病！武漢肺炎再增1死　69歲男多重器官受損不治亡

買完13萬手錶下秒後悔退款！福建男淘寶被封980年　崩潰喊：解封骨灰都化了

殺害《17》女直播主　前男友多次磕頭道歉終於逃死定讞

日本富豪「6條件徵女友」陪繞月球　報名數5天破2萬…今起截止選人！

雲霧仙境！精選南部22個春遊點　神秘「迷你海岸」秒飛峇里島

賴品妤自爆「現在沒有男朋友」　立院開議想要「這樣穿」

詹江村15日「無條件撤銷對館長告訴」　2日後急轉彎：抱歉不撤告了...原因曝

年節走春去！特搜全台6處年味打卡景點　上千燈籠拍照超吸睛

陳柏惟「跳舞機奪冠照」曝光！國中長相神似周星馳　參賽服裝有亮點

【高雄罷韓】吳崑玉／罷韓機率有多高　民調藏關鍵數字

開箱／耗時5年大海螺完工！「大直英迪格酒店」亮點直擊

「幸福滿滿」重劃區最超值首選　坐落三大黃金商圈核心　698萬起買2-3房

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

大陸熱門新聞

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

友人介紹工作！他一進公司後悔求救卻慘死

他持尖刀殺害女醫生　一審被判死

工地男遭預拌車捲入慘死　3同伴挨告

21公斤吳花燕病逝！大陸驚現慈善亂象

父親忙回訊息！4歲兒失蹤10天變屍體

淘寶帳號被封鎖980年！福建男崩潰

快訊／跨年突發病！武漢肺炎新增1死

23歲富家女酒駕瑪莎拉蒂！撞飛BMW害2死

人行道天降躺椅！5歲女童慘被爆頭倒地暈死

富二代結婚只請4桌　富豪致詞曝暖心內幕

「武統」聲浪升溫　國台辦：民進黨逼的

國台辦批蔡英文「誤判形勢」　陸委會回應

更多熱門

相關新聞

施工借道鄰居　檢方：當心刑責

施工借道鄰居　檢方：當心刑責

民眾常有因家中裝潢或施作防漏工程的原因，而借道鄰居之屋頂、女兒牆、牆垣或空中陽台等等，雖然時間不久，只有短短數10分鐘到數小時，但若未得被借道之鄰居同意，很有可能涉及「侵入住宅罪」而遭鄰居提告。有檢察官指出，這是因為法條中的「無故」，所以要先徵得鄰居同意才行。

中正橋台北高架端改建　小年夜開拆

中正橋台北高架端改建　小年夜開拆

父親忙回訊息！4歲兒失蹤10天變屍體

父親忙回訊息！4歲兒失蹤10天變屍體

捷運工地灌漿…為路過騎士瘋狂「上漆」意外好看！

捷運工地灌漿…為路過騎士瘋狂「上漆」意外好看！

確保選舉、過年安寧　南台灣道路6日起禁挖

確保選舉、過年安寧　南台灣道路6日起禁挖

關鍵字：

預拌車工地施工混凝土

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

莒光甜心勾已婚少校！被抓包秒裝無辜：我是被騙的

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面