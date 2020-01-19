桃園捷運綠線施工　火車站前圓環蔣公銅像將搬遷大溪

▲桃園捷運綠線施工，火車站前圓環內銅像和老樹將遷移。（圖／自google街景截圖）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園火車站前圓環內的蔣公銅像和老樹，多年來，始終是火車站前不變的景緻。捷工局副局長陳智仁表示，捷運綠線G07車站開始興建施工，範圍涵蓋桃園火車站及圓環區域，將陸續進行路樹、銅像及地上物遷移與拆除工作，其中圓環內矗立數十年歷史的蔣公銅像配合施工排程，預定於本月21日搬遷至大溪兩蔣文化園區設立。

另外，桃園火車站圓環內兩棵巨型榕樹為桃園人共同回憶與印象，將於植物修眠期間進行遷移，以減少對老樹的傷害，施工期間移植至捷運機廠，並評估於捷運車站完工階段，搭配廣場綠地景觀設計移回定植。

▲桃園火車站前圓環內銅像遷移，捷運局會同指定的移置地點。（圖／捷運局提供）

陳智仁表示，捷運綠線G07車站預定2020年2月底進行圓環拆除、人行道及公車站牌新設等作業。由於桃園火車站內仍有部份具有歷史及文化價值的鐵路設施構造，亦會要求施工單位具體落實拆遷及保存計劃。

圓環內豎立數10年歷史的蔣公銅像配合施工排程，已於1月15日夜間採完整包覆保護後吊掛搬移，預定於1月21日搬遷至大溪兩蔣文化園區設立，該園區有近兩百座蔣公銅像，有步道串聯及小橋流水庭園造景，深具紀念性主題公園。

▲桃園火車站前圓環內銅像和老榕樹。（圖／記者楊淑媛攝)

此外，捷運綠線將於今年全面展開施工，在捷運車站興建位置附近一、兩百公尺長範圍內，將縮減道路向下開挖構築地下車站，主要施工道路包含八德區介壽路及桃園區中正路，施工期間也將做好交維措施，盡可能降低影響範圍，若有不便之處也請市民體諒。

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