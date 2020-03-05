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新婚夜老公狂吐！她粗心忘拿口罩被擋急診門口　小黃運將「即刻救援」暖炸

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▲▼配合中央防疫政策,台北榮民總醫院在急診室外設立戶外發燒篩檢站,第一線護理人員皆有配戴N95口罩甚至全套防護衣,院內感染,群聚感染,防疫,隔離。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO先生半夜送急診。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然許多網友說，新冠肺炎疫情讓人看透醜陋人性，但社會上還是處處有溫情的。一名男子在新婚夜狂吐送急診，無奈他和太太忘了戴口罩，所以被擋在醫院門口。當太太正著急想辦法時，載他們到急診的運將大哥突然伸出援手，讓他們夫妻倆被暖翻。

一名女網友今（5日）在臉書「爆廢公社」中分享被好心人救援的故事，她表示自己在上個月29日時和先生辦了場小型婚宴，先生卻在晚上第二攤時反胃嘔吐。原PO原以為老公是中午喝了酒不舒服，讓對方吃了胃藥休息一下，想不到老公隨後卻開始狂吐，還虛脫到發抖。

請繼續往下閱讀...

由於當時已是半夜，兩人只好趕快掛急診，在路上看到一輛計程車後就立刻上車，但也因為一切太過匆忙，兩人都沒有帶到口罩。

「在車上我還玩笑的說『都已經不舒服要急診了，應該不會不讓你進去吧？我可不希望新婚當天就喪偶阿！』」原以為因為是特殊狀況，醫護人員會放寬標準，怎料到了現場，兩人還真的因為沒戴口罩而被阻擋掛號。

▲婦人在加油站不慎遺落2包共6片口罩，加油員不僅拾起妥善保存還欲報警協尋，婦人大讚加油員善心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲兩人粗心忘了拿口罩就出門。（示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

由於是原PO自己的失誤，她也沒有責怪醫護人員，只好先讓老公在急診門口等，她想辦法去找口罩。

正當她急得如熱鍋上的螞蟻時，方才載他們過來的司機先生突然出現表示「妳需要口罩嗎？」原PO這才發現，原來運將大哥放他們下車後沒有馬上離開，而是在現場等了一下，隨後還大方送2片口罩給他們，彷彿及時雨一般，讓她感動得不停道謝。

▲▼計程車。（示意圖／記者楊亞璇攝）

▲計程車司機送完人沒有馬上離開，隨後還大方送口罩。（示意圖／記者楊亞璇攝）

「因為我的粗心造成的麻煩，有了您的援手讓我看到台灣最美的風景。」原PO認為，在這個嚴峻的時刻，司機先生長期待在密閉空間，更需要口罩，卻在他們有困難時，不假思索地送出口罩，讓她感動炸。無奈當時太匆忙，她沒有記下司機的車號和名字，只好上網發文，若有機會再相見，希望可以回報對方。

文章一出，網友們也被暖到表示「好人還是很多的」、「有機會換妳幫助其他需要的人」、「給司機大哥讚」、「除了感動還是感動」、「希望大家都能把愛傳下去」、「大哥好人有好報，生意興隆」。

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