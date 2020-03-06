「超級傳播者」猶太裔律師1傳9！　紐約22例確診、5校停課

▲紐約州長古莫宣布全州共有22例確診。（圖／路透，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

美國紐約一名猶太裔的律師確診感染新冠肺炎（COVID-19），當局在當地時間4日宣布，已有9名與律師接觸過的人也陸續確認染病。紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）5日宣布，現階段全州的確診病例數增加至22例，大約有1000人必須隔離觀察。

這位猶太裔的律師年約50歲，由於他的住所位在郊區的威斯特徹斯特郡，上班地點則是在曼哈頓的路易斯與賈爾伯茲（Lewis and Garbuz）律師事務所，子女分別就讀私立高中Salanter Akiba Riverdale High School、葉史瓦大學（Yeshiva University），一家人的足跡可以說是廣及紐約各地。

▲部分紐約民眾搭乘地鐵會戴口罩。

為了找出還有哪些人可能染病，當地政府對路易斯與賈爾伯茲律師事務所所有職員進行檢測，初步結果皆為陰性，但律師的妻子、兒子、女兒以及開車載他就醫的鄰居，皆被確診感染新冠肺炎。根據《紐約郵報》等美媒報導，最新的統計數據顯示，這名疑似「超級傳播者」的律師目前一共造成9人確診，大約有1000人得進行隔離觀察，5所學校宣布停課。

紐約州州長古莫表示，全州的確診病例數達到22例（納蘇郡1例、威斯特徹斯特郡18例、紐約市3例），他知道民眾因為疫情的關係感到相當焦慮，「我自己也有些不安」，但還是希望大家保持冷靜，畢竟部分確診患者仍未找出感染源，相關單位人員正在調查有哪些人與患者接觸過；而在這波疫情中也是有好消息的，他接續道，一名確診的男性病情正在逐漸好轉，紐約北部仍尚未出現確診病例。