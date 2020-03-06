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「至尊公主號」郵輪之旅變調！3人確診、百人出現症狀　疫情時間軸一次看

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▲公主遊輪「至尊公主號」。（圖／公主遊輪提供）

▲公主遊輪「至尊公主號」。（圖／公主遊輪提供）

文／中央社

與「鑽石公主號」同屬公主遊輪公司的「至尊公主號」郵輪因搭載過加州首例武漢肺炎死亡個案的老人，目前停在舊金山外海檢疫。美媒指出，目前船上約百人有症狀，3人確診。

「信使新聞」（The Mercury News）指出，目前計有3名確診（連同病故老人）是在郵輪上月一趟墨西哥之旅時染上2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），官員如今憂心隨郵輪進行後續夏威夷之旅的乘客與船組員間也有染病風險。以下是信使新聞整理的相關時間軸。

－2月11日，至尊公主號自舊金山離港展開10晚的「墨西哥休憩」（Mexican Riviera）之旅。船上約有3500人，約2500人是乘客。

12到14日在海上；15日泊靠墨西哥瓦拉塔港（Puerto Vallarta）12小時；16到17日泊靠墨國曼札尼約（Manzanillo）；18日泊靠墨國卡布聖盧卡斯（Cabo San Lucas）；19到20日在海上，21日返抵舊金山。

－2月21日，返抵舊金山後，船上一名來自加州普萊瑟郡（Placer County）的老先生與人共乘接駁巴士到索諾馬（Sonoma County）郡機場。

本日稍晚，至尊公主號又搭載一批2500名乘客離開舊金山展開新一趟15晚的夏威夷離島之旅，官員估計約有50到60名乘客參加過前一趟墨西哥之旅，但不確定有多少船組員兩趟都有參與。

▲▼CDC人員登上至尊公主號。（圖／路透）

▲CDC人員登上至尊公主號。（圖／路透）

－2月27日，染病老先生被救護車送至凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）在羅斯維爾（Roseville）的醫院，老人被隔離前，有10名照護人員與5名急診室人員與老人接觸。

－3月2日，索諾馬郡證實另一搭過墨西哥之旅的乘客確診，是染病老人的朋友。這名患者在被確診前已待在索諾馬郡10天，當地衛生機關待確認他的接觸史。

－3月3日，染病老人確診新型冠狀病毒陽性反應。普萊瑟郡公共衛生廳認為老人21日下船後到27日住院這段期間的接觸史並不多。

－3月4日，老人於醫院病故，成為加州首名冠狀病毒死亡病例。至尊公主號獲報後通知正在夏威夷之旅的乘客，若有參加前一趟墨西哥行程，務必留在艙房內等醫務人員檢查。之後加州進入緊急狀態，並關切至尊公主號上參加夏威夷之旅中約20人出現不適，全船提前返航。

－3月5日，至尊公主號泊靠舊金山外海，由直升機轉交測試劑到船上。約有100名乘客出現症狀需接受篩檢。索諾馬郡隨即宣布，又有一名參加過墨西哥之旅的乘客確診。

至尊公主號夏威夷遊程計21日離港，22到25日在海上，26日泊靠考艾島（Kauai）9小時；27日泊靠檀香山16小時；28日停毛伊島（Maui）的拉海納（Lahaina）11小時；29日在希羅（Hilo）停9小時；3月1日到4日在海上，刪除原訂5日到墨西哥的行程，提前返航。

►至尊公主號上都是老人！全船僅62人被隔離　其餘「賭場開放」自由活動　
►「至尊公主號」全船待檢測！澳媒踢爆：至少15人染新冠肺炎
►至尊公主號「初估近百人需檢測」！　首批結果最快當地6日出爐

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