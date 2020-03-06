確診音樂家爆「彩排沒戴口罩咳不停」　演出結束入座觀眾席

▲國家音樂廳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

5日澳洲確診1名最近曾來台旅遊新冠肺炎病例，引起討論。有消息人士指出，該名音樂家演出結束後就坐到觀眾席，也有人透露，音樂家彩排時就不斷咳嗽，而且都沒戴口罩。

指揮中心表示，經調查，該旅客入境前雖曾有咳嗽等症狀，但無疫區旅遊史，於2月23日入境時亦無症狀，經研判為境外感染。在台期間曾於音樂廳排練，2月27日晚間因出現咳嗽、流鼻水症狀曾至診所就醫，後於2月28日及3月1日參與演出，3月2日離台。

請繼續往下閱讀...

文化部部長鄭麗君說，該個案曾與國家表演藝術中心所屬的國家交響樂團（NSO）於2月28日晚上在國家音樂廳演出，並於3月1日在國家音樂廳小型演奏廳參與演出，演出前也曾舉辦記者會，晚間接獲指揮中心通知後，已請國表藝中心朱宗慶董事長進行相關因應作為，包括NSO 近期所有演出及活動取消，兩廳院國家音樂廳和相關空間即起關閉並將進行消毒，消毒及開放期程由國表藝後續說明。

有讀者透露，該名音樂家28日上半場演出結束後，下半場即入座觀眾席，並疑似沒有戴口罩，還跟一堆人握手。另外根據《自由時報》報導，有人指出，該名音樂家在演奏廳彩排預計於3月1日在該廳舉行的音樂會時，即不停咳嗽，並且彩排時全程未配戴口罩。對此國家交響樂團回應，該樂團表示一切都已依照中央疫情指揮中心的指引做說明，且依中央疫情指揮中心的指示辦理，後續處理則依照疫情指揮中心來做判斷。