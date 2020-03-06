台灣冠狀病毒之父認證：新冠病毒來源是中國　強調病毒沒變種「從蝙蝠來的」

▲鍾南山日前指出，新冠肺炎疫情雖然最早出現在中國，「但不一定發源於中國」。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

由中國科學院主辦的《國家科學評論》3日發表論文，稱新冠病毒已於近期產生突變，演化出2個亞型，感染力有差異。不過有「台灣冠狀病毒之父」之稱的中研院士賴明詔表示，「它只是有些變異、病毒的性質還沒有很大的變化。病毒發源地肯定是中國。」

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▲ 中央研究院院士、冠狀病毒之父賴明詔。（圖／記者崔至雲攝）

該篇名為《關於SARS-CoV-2的起源和持續進化》的論文，對目前為止最大規模的103個新冠病毒全基因分子進化分析，發現病毒株已發生了149個突變點，而且多數是近期產生的；根據新型冠狀病毒的演變方式推測，L亞型和S亞型的傳播能力、致病嚴重程度或許存在較大不同。

不過賴明詔在接受《自由亞洲電台》採訪時，提出相反觀。他認為，新型冠狀病毒的基因沒有出現改變，不應該說是變種，它只是有些變異、病毒的性質還沒有很大的變化，這種病毒共有30個基因，部分基因相當重要。

他進一步解釋稱，病毒的變異能發生在任何地方，這種變異是隨機的，偶然才會發生在基因，基因若是發生變種，病毒的毒性就會改變。

▲ 新冠病毒顯微鏡彩照。（圖／NIAID Flickr）

另外，大陸抗疫專家鍾南山日前曾指出，新冠肺炎疫情雖然最早出現在中國，「但不一定發源於中國」。針對該說法，賴明詔指出，發源地肯定是中國，「毫無疑問是在雲南的山洞裡面，有一些蝙蝠的冠狀病毒，和現在的新冠病毒它的基因序列很像，我是覺得毫無疑問，它是從蝙蝠的冠狀病毒來的。」