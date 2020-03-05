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快訊／來台澳音樂家確診！文化部公布「3月所有國際邀演延後」

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▲▼2210流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者楊詩益攝）

▲中央流行疫情指揮中心今（5）日晚間公布來台演出的澳洲籍58歲確診案例，文化部長鄭麗君（右1）也到場說明。（圖／記者楊詩益攝）

記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日晚間公布來台演出的澳洲籍58歲確診案例，文化部表示，即請國表藝中心朱宗慶董事長進行相關因應作為，包括國家交響樂團（NSO）近期所有演出及活動取消，兩廳院國家音樂廳、相關空間即起關閉並將進行消毒，3月份所有國際邀演皆「延後辦理」。

針對中央流行疫情指揮中心今（5）日晚間公布澳洲籍確診案例，文化部表示，該個案曾與國家表演藝術中心所屬的國家交響樂團（NSO）於2月28日晚上在國家音樂廳演出，並於3月1日在國家音樂廳小型演奏廳參與演出，演出前亦曾舉辦記者會。文化部於晚間接獲指揮中心通知後，即請國表藝中心朱宗慶董事長進行相關因應作為，包括：NSO 近期所有演出及活動取消，兩廳院國家音樂廳和相關空間即起關閉並將進行消毒，消毒及開放期程由國表藝後續說明。至於團員及其他與個案有密切接觸者，皆依指揮中心聯絡配合進行居家隔離，其餘則配合指揮中心進行自主健康管理。

請繼續往下閱讀...

此外，因應此個案發生，文化部已責成所屬國家樂團及劇團等表藝團隊3月份所有國際邀演皆「延後辦理」，以降低國際邀演造成之風險。至於民間單位之國際邀演，文化部建議若原規劃國際演出者來自旅遊警示區者應謹慎評估是否避免，其他國際演出者則建議應有風險評估，並確實掌握邀演者旅遊史紀錄及健康情形填報。

中央流行疫情指揮中心今（5）日甫公布最新之公眾集會因應指引，各部會皆需依公眾集會因應指引就各管理產業建立防疫原則，文化部原預計明（6）日公布防疫因應原則如下：

（一） 藝文活動主辦單位需依據公眾集會因應指引所提示之六項風險評估指標，事先進行風險評估。六項風險評估指標包括：能否事先掌握參加者情形、活動空間通風換氣情形、參加者之間的距離、參加者位置是否固定、活動持續時間、可否落實手部衛生及配戴口罩。

（二） 倘評估決定辦理，主辦單位應依公眾集會因應指引訂定防疫應變計畫。主辦單位必要時需和地方政府衛生單位共同討論防疫應變計畫，請其協助，本部也將設立窗口協助地方政府因應。

文化部及所屬場館自春節期間即已啟動相關防疫措施，包括入口量體溫、提供乾洗手消毒、第一線人員戴口罩、空調系統改通風換氣模式等措施，今日針對中央流行疫情指揮中心最新公布之公眾集會因應指引，文化部將再提高所屬場館防疫措施強度。

屬表演型場館者：（一）入口處要設充足的洗手措施，入口處全面量體溫，額溫三十七點五度以上者協助辦理退票離場。各場館第一線服務人員及與民眾有近距離接觸者應全程戴口罩，活動參與者也應全程戴口罩。（二）座位安排建議採梅花座、間隔座法或其他保持適當距離之安排。（三）進場、散場皆應妥善規劃動線及控管人流。（四）各場館空間每日清潔、消毒，進場前、散場後皆需清潔、消毒。

屬靜態展覽者：（一）入口處要設充足的洗手措施，入口處全面量體溫，額溫三十七點五度以上者協助辦理退票離場。（二）各場館應訂定同一時段、同一空間之容留人數，並規劃適宜動線，參與者相互距離建議保持一公尺以上。（三）各場館空間每日清潔、消毒，每一場次活動前後也需清潔、消毒。

文化部長鄭麗君表示，整體而言，文化部將以「防疫為重，紓困並行，振興在後」，配合指揮中心，本部已編列預算共新臺幣15億元，包括短期紓困方案11億元，以及後續振興措施4億元，期能減少疫情衝擊、協助藝文產業，陪伴藝文產業及藝文工作者度過難關。

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