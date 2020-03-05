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八卦山大佛換新衣！修復工程啟動　明年新春再現風華

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▲八卦山大佛將重新整修。（圖／彰化縣政府提供）

▲八卦山大佛將重新整修。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

八卦山大佛有東亞第一大佛的美名，也是彰化縣歷史建築，但長期在風力、生物及雨水等外力作用下，佛身有表層斑駁及漏水等問題，工程單位將於近日進場施作，預計於2021年2月修復完成，施工期間將保留大佛左側為參觀動線，並以大佛右側為施工物料運輸動線，縣府希望透過整修後，讓八卦山風華再現。

▲八卦山大佛將重新整修。（圖／彰化縣政府提供）

▲八卦山大佛內部。

「彰化八卦山大佛」於1961年落成，位於八卦山麓，曾有東亞第一大佛美名，雖是戰後作品，但其量體及造像藝術都具有一定水準，深具文化價值，等同於彰化縣的地標形象，成為當地人甚或多數國人生活歲月的記憶，更是彰化八景之一，鑑於八卦山大佛極富歷史文化價值，彰化縣政府於2002年將其登錄為歷史建築。

▲八卦山大佛將重新整修。（圖／彰化縣政府提供）

▲八卦山大佛將重新整修。

走入一甲子的八卦山大佛，長期在風力、生物及雨水等外力作用下，損壞情況嚴重，雖曾於2004年進行大佛整修及周邊景觀夜間照明工程，並於2000年重新辦理油漆工程，惟現況仍有佛身表層斑駁及建物漏水等問題。

▲八卦山大佛將重新整修。（圖／彰化縣政府提供）

▲大佛建造過程-約拍攝於民國49-50年。（圖／陳慶芳提供）

彰化縣即將建縣300年，大佛的修繕經過9次流標終於在第10次決標，如今得以順利動工，這次整修經費經文化部文化資產局核定修復工程經費總金額計3,100萬元整，文資局補助經費85%計2,635萬元整，其餘15%經費由縣府配合款465萬協助支應。

▲八卦山大佛將重新整修。（圖／彰化縣政府提供）

▲少女於八卦山大佛前合影-約拍攝於民國60年左右。（圖／彰化縣政府提供）

縣府希望藉由本次修復工程將佛身表層塗漆毀損及建物漏水問題進行修復，而大佛色澤將以黑紅色調具金屬平光為原則，亮度深淺以施工時現場調色為主，蓮花座顏色也依文化資產審議會通過之修復再利用計畫內容由所有人決定維持金色，藉以延續建物生命並保存文化資產價值。

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