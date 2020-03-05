4類書最適合讀！網路書店推「防疫書單」宅在家當書蟲

▲讀冊生活趁勢推出線上「防疫書展」，相關書籍銷量比以往突出。（圖／翻攝自TAAZE讀冊生活）



記者林育綾／綜合報導

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，讓不少民眾減少外出活動、增加宅在家的休閒時間，網路書店TAAZE讀冊生活趁勢規劃「防疫書單」，建議有4類書最適合趁機閱讀，包括防疫相關書籍、長篇小說、充實職場相關、語文學習書等。同時還規劃「帶病回村，不肖子孫」書展，以瘟疫、免疫、醫學相關書籍為主，有較以往突出的銷售表現。

讀冊生活建議，有4類書適合趁此時閱讀：一是防疫相關書籍，休養生息、長知識，教育自己也教育孩子。二是長篇巨著精彩小說，以往外務和聚會太多沒空看書，此時宅在家，最適合追小說。三是充實工作職場、個人專業的相關書籍，等疫情過了，也充飽電而功力大增。第四種是語文相關學習書，宅在家也可以閉門造車，學好語文。

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他們發現部分出版社反應很快，趁勢推出反應疫情書籍，例如《 給孩子的防病毒、自我保健套書（共3冊）》、《病毒細菌 bye bye 套組》等等。而書籍銷售上，家長教導小朋友認識病毒的《小不隆咚──我們是微生物！細菌、病毒與真菌小小世界裡的大知識》、預防疾病應該勤洗手的《肥皂超人出擊！》，均有較以往突出的銷售表現。

至於預言此次災難的 《下一場人類大瘟疫：跨物種傳染病侵襲人類的致命接觸》、談人類對抗病毒的《對決病毒最前線》、猶在眼前的《我要活下去：韓國MERS風暴裡的人們》等，也都不惶多讓。

讀冊表示，此次也以「防疫在家不出門，趁機追完精彩小說」為訴求，推出「春天出版社暢銷小說展」，主打獲獎無數的暢銷作家東野圭吾，以及泰絲．格里森、傑佛瑞．亞契、多那托．卡瑞西、唐隱、Middle等等小說家的作品，民眾可趁宅在家時讀完心儀小說。

同時還規劃「帶病回村，不肖子孫」書展，以瘟疫、免疫、醫學相關書籍為主，一次爬梳與疫情相關知識。另有瘟疫相關小說如《愛在瘟疫蔓延時》，也是值得一讀再讀的經典。