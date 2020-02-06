「誠品閱讀職人大賞」名單公布！吳明益奪下「年度最期待作家」

▲由近千名誠品書店職人參與票選的2020「誠品閱讀職人大賞」公佈得獎名單。（圖／誠品提供）

記者林育綾／綜合報導

由近千名誠品書店職人參與票選的「誠品閱讀職人大賞」公布得獎名單，首次設立的「年度新人」由城市速寫畫家鄭開翔獲得，他的第一本創作《街屋台灣》透過文字與繪圖，細膩傳達台灣街景的溫暖與特色；而「年度最期待作家」由吳明益拿下，另外「最想說服爸媽買」獎項則由幸佳慧的《蝴蝶朵朵》獲得。

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▲▼台灣「年度新人」由《街屋台灣》作者鄭開翔獲得。（圖／誠品提供）

「誠品閱讀職人大賞」在日前公布得獎名單，首次設立的台灣「年度新人」獎，由城市速寫畫家鄭開翔獲得，他出版的首本創作《街屋台灣》透過文字與繪圖，細膩傳達台灣街景的溫暖與特色，以及背後蘊含的在地文化。

另外吳明益代表作品《天橋上的魔術師》如今正翻拍為影視作品，而他的新作《苦雨之地》以文學的想像拋出現今重要的倫理與認同問題，引發讀者探討及共鳴，也因此獲選為「年度最期待作家」。

同樣獲選「年度最期待作家」的還有香港作家鄺俊宇、大陸女作家郭爽，鄺俊宇最新創作《我們在一起》是他首本講述兩性情感的隨想文本；郭爽的作品《我願意學習發抖》透過女性創作獨有的體察，探索童話與現實之間的無限可能。

▲幸佳慧遺作《蝴蝶朵朵》談兒童遇見熟人性侵議題，獲得誠品書店職人選為「最想說服爸媽買」獎項。（左圖／資料照，幸佳慧提供；右圖／《蝴蝶朵朵》繪本封面）

而「最想說服爸媽買」獎項則由幸佳慧的《蝴蝶朵朵》獲得，教導孩童認識身體自主權、認識熟人性侵議題，藉由書中的童言童語引導父母與孩子共讀學習。

▲樹木希林《離開時，以我喜歡的樣子》獲得「書店職人最想賣」獎項。（圖／遠流出版提供）



另外橫掃日本全國書店排行榜TOP1的《離開時，以我喜歡的樣子》，榮獲「書店職人最想賣」獎項，日本已逝女演員樹木希林以坦率直白的語句，回應在人生道路上遇到困難的讀者，引發跨界、跨世代共鳴。

「誠品閱讀職人大賞」每年舉辦，是希望透過職人視角，選出優秀華文創作推薦給讀者，讓讀者能與好書相遇、讓多元觀點被看見。獲獎作品即日起至3月31日於實體及網路書店「誠品閱讀職人大賞書展」皆可看到，並有單本79折起、三本75折起優惠。