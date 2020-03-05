「視訊自拍胸部」對話超鹹濕！高中妹護乾爹：都是我自願的…法官判無罪

▲男子遭控引誘未成年少女自拍胸部和私密部位，但少女卻說「都是我自願的」讓他被判無罪。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台南報導

嘉義一名林姓男子透過臉書認識17歲高中少女花花（化名），以「乾爹」自稱邀請花花見面聚餐，不料他竟趁2人視訊時，要求花花拍到胸部和私密部位，讓他可以邊看邊手淫，不過因為帶花花翹課外出被抓包，學校立即通報花花母親，整起事件才曝光。不過台南地院審理時，卻因花花本人一句「都是我自願的」，林男逃過刑罰被判無罪。

林男2019年3月認識花花，除了以「乾爹」自居，多次請對方吃飯，然而同年4月21、23日時他卻引誘少女拍攝自己的胸部和下體，好讓他可以手淫；4月24日時學校發現林男帶花花翹課，便隨即通報花花母親，也報警處理，等到花花被林男載回學校後，林男就被警方帶回派出所。

警方訊問林男後，要求他交出臉書帳號紀錄，竟看到2人有多段的鹹濕對話，「看著我照片打先試試看，不行再說，我昨天一個男生看我照片打出來，你試試看嘛」、「你說我胸部好看嗎，很大，我犧牲捏」、「老婆謝謝妳」、「你會想上我嗎」、「想上你要願意」，認為林男涉犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第2 項之以引誘之方法，使少年製造猥褻行為之電子訊號罪嫌將他起訴。

林男否認主動要求花花拍胸部及私密部位，聲稱都是「花花主動的」；法官審理時問花花「林男有要求妳做什麼嗎」、「為何你自願露你的胸部和生殖器給被告看」、「有無引誘你」，她則回「他沒有要求，我是自願給他看，我自願露出我的胸部」、「就想要讓他看，沒有特別意思」，再對照林男說詞後，台南地院認為證據不足，判林男無罪，全案可上訴。

►他奶奶的美麗小秘訣



【更多新聞】

「妳都那麼髒了」下秒撲上！惡男錄全程傳給女友嗆：不復合就外流影片



影／新法首例！新竹男「林東京」居家檢疫失聯1天趴趴走 百萬天價罰金出爐



恐怖！高雄駁二驚爆風箏線割頸傷人 警1個月嚴抓20起違規攤販