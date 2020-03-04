「台灣匯保證金、賭場拿籌碼」嘉義陳男涉地下匯兌35億　檢方不起訴

▲ 嘉義陳姓聞人涉及高額地下匯兌，地檢署今以無罪證不起訴。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地區陳姓聞人掛名負責的旅行社，自2010年起經營國內賭客到國外賭場相關業務，去年因檢警查緝地下匯兌意外查獲該旅行社洗錢新台幣35億元，涉違反銀行法檢訪起訴。嘉義地檢署4日偵查終結，因罪證不足已將陳姓男子等5人予以不起訴處分，陳男多年來透過公益活動積極回饋鄉里，在當地有「大善人」美名。

嘉義地檢署不起訴處分書提到，溫姓男子掛名的旅行社實際負責人為陳姓男子，該旅行社自2010年至2013年經營國內賭客前往澳門等國外賭場業務，涉嫌地下匯兌金額高達35億元。

但陳姓男子否認自己違反銀行法，他說，自己多年前在東南亞地區，如菲律賓、澳門、新加坡等開設賭場，更持有澳洲、澳門、美國當地「博彩中介人執照」，是因國內賭客有需求才會以溫姓男子名義開設旅行社；而旅行社收取費用並未直接匯到外國，國外籌碼賭資也沒有匯入國內，賭客到國外後，賭場櫃檯只要確認押金已經匯入旅行社，當地賭場就提供賭客籌碼使用。

檢察官詢問證人，並確認旅行社收取費用是為保障賭場與賭客間權益，相當於交易中「代理人地位」，並沒有為不特定人做匯兌業務，確認犯罪嫌不足，將陳男等五人予以不起訴處分