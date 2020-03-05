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她西門町逛街被搭訕！陌生男遭拒後「突對視唱歌」　網一面倒3字神解

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▲▼西門町商圈、成都路段。（圖／記者黃靖惠攝）

▲西門町商圈。（示意圖／記者黃靖惠攝）

記者張嘉晏／綜合報導

女網友5日發文，她表示自己獨自逛街時，被一名陌生男求認識。怎料男子被拒後，竟開始對原PO唱起歌來，讓她滿頭問號。不過多數網友們看完都認為，男子應該是開玩笑成分比較大，「大冒險啦」、「打賭輸了」。

一名女網友在PTT女板發文，分享自己被搭訕的奇怪經驗。她表示自己日前到西門町逛街，從商店出來後被一名站在外頭一陣子的男生要求認識，她當下便以「有男友了」為由婉拒。

請繼續往下閱讀...

原PO說，男子被拒絕後，便低頭不語，讓她有點擔心是不是影響到對方的情緒。沒想到，男子下秒竟突然抬頭對她唱起歌，唱完之後就一臉心滿意足地走了，留下獨自傻眼的原PO。

原PO經過這次經驗，直呼「以後還是不要自己去逛街好了」，總覺得形單影隻的很容易遇到怪人。

▲▼ 原PO原文 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO原文 。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友們也分享各自類似的經驗，「我是遇過說能不能跟他聊天的，但因為我有點趕時間，就叫他去找警察聊」、「有次在公車上，有個男的突然坐到我旁邊用手機打字給我看，說可以認識你嗎，我就笑一下沒回他，結果要下車時他伸出手來，一副恭迎皇后娘娘的樣子要牽我下去，嚇死」。

不過也有一票人認為，男子有可能是和朋友玩「真心話大冒險」輸了才做出此舉，「唱歌感覺是大冒險輸了XD」、「跟朋友打賭輸了」、「絕對大冒險啦」、「覺得大冒險輸了+1」。

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