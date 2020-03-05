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泡麵加蛋美味3方法　神人親揭「財富自由吃法」...網讚：你是天才！

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▲泡麵。（圖／本報資料照）

▲泡麵中加入整顆雞蛋，是歷久不敗的經典吃法。示意圖，與新聞人物無關。（圖／本報資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

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最近新冠病毒疫情延燒，許多民眾刻意減少外食機會、在家簡單料理，就有網友在PTT發文，提到家中特別囤了2箱肉燥泡麵應急，卻遇上了人生難題，煮麵時到底該怎麼加蛋才美味呢？方法一，「（蛋）加進去打散變蛋花肉燥麵」；方法二，「整顆蛋丟進去不動，煮成全熟或半熟蛋黃蛋。」

*文章獲PTT網友授權

該篇文章引起熱烈迴響，各路饕客先後分享吃法，同時釣出「吃蛋神人」給了專業建議，洋洋灑灑寫了600餘字，列出最黃金的3種吃法，搞笑指數破表，讓鄉民忍不住驚嘆「你是天才」！

吃蛋神人表示，第一種吃法是「把蛋打散」，美味程度2顆星，只要把蛋黃、蛋白攪拌後，再一起打散加入麵中，讓蛋液融在湯裡。優點是直接升級成滑蛋泡麵湯，整體提升不少風味；缺點也很明顯，沒辦法紮實吃到蛋白跟蛋黃的口感。

第二種吃法是「保持蛋的原型」，美味程度3顆星，做法是加蛋直接打不攪拌，讓蛋保持完整一顆原型不散開。優點是有好吃的凝固蛋白，又有完整蛋黃，還　　可以依照口味煮成半熟蛋或全熟蛋；缺點則是湯頭少了蛋花湯打散的滑潤感。

▲▼家樂福中元節 。（圖／記者曾婉婷攝）

▲新冠肺炎全球擴散，泡麵成了不少民眾的「防疫物資」。示意圖，與新聞人物無關。（圖／本報資料照）

不過以上2種吃法離滿分還有一段距離，只能算普通庶民的一般加蛋法，神人接著分享最愛吃法，「雙蛋」，美味程度10顆星。只要同時加入2顆蛋，一顆做成蛋花，一顆維持原型蛋，「不只泡麵跟蛋融合後口感、香氣兼具，還能展現出財富自由的尊爵不凡。」缺點也是很明顯，雙蛋價格高出一截，高消費族群才吃得起。

神人回憶起小時候家裡很窮，連營養充足的雞蛋也是奢侈，直到出社會之後有天心血來潮，半夜在廚房煮了一包泡麵加了2顆蛋，那時父親正好起床上廁所，他帶著朦朧昏沉的雙眼經過廚房，不經意間眼神瞥到瓦斯爐旁邊，放著一包空的麵袋跟2個蛋殼，「突然之間我爸睡意全消，眼神中展現著不可置信的光芒！」

他說，父親看到這幕的那一瞬間就明白了，兒子發達了，一切苦盡甘來，「直到現在我每個月都還有固定預算要留著買蛋，給你參考看看雙蛋吃法當個目標，希望大家都能早日踏上財富自由的道路。」

文章貼出後，笑翻無數網友，「原來我這麼奢華我都不知道」、「感謝大大幫我找到人生目標」、「哇，雙蛋！原PO真土豪」、「這財富自由標準太低了吧」、「雙蛋真的超爽，一天的辛勞都值得了」、「我爸煮統一肉燥麵也加兩顆蛋」、「太有錢了吧，雙蛋」、「好羨慕，果然貧窮限制了我的想像！」

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