小黃運將喊「3年淨賺600萬」　路線曝光他心動：聽完都想排班了

▲計程車。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

一般沒有汽車的民眾，或是不方便開車時，都會選擇叫計程車接送。有網友就指出，日前一名小黃運將告訴他自己之前在機場排班，3年下來可以有600多萬入袋，讓他好奇是否真是如此。貼文一出，也掀起網友們熱議表示「先抽到再說」、「幾千塊車費正常」。

網友5日凌晨在PTT八卦板發文，他表示自己因為加班，又搭計程車回家，途中聽到司機大哥不斷分享「之前在機場排班3年、淨賺600多萬」的故事，讓他超羨慕。

請繼續往下閱讀...

原PO掐指一算，若司機說法屬實，代表著平均一年就賺了200萬，讓他心動直喊「聽了都想排班了！」好奇開計程車是否真的這麼好賺。

▲機場乘客如果要跨縣市，車資就很可觀。（示意圖／本報資料照）

貼文一出，網友舉例，假設從桃園機場搭小黃到附近的台北市，單程車費可能就要破千，更不用說跨其他更遠的縣市了，「排機場線要抽的，一堆北桃單程1500，有機會」、「很多那種外籍旅客，一搭跨縣市都幾千塊的」、「國外出差報公帳，凌晨趕飛機，幾千塊的車費正常」、「搭過一次桃園回台南的，跳錶印象7千多」、「要開得很快」。

不過也有人表示，光是要排進機場線就很難了，還有鄉民說自己親戚做這行已經20年，平均每5年就要換一次新車，成本也是不小。

除了臨時攔計程車之外，預約制的「機場接送」也很盛行，網友指出，這樣載久了也能培養固定客源，甚至包車好幾天。

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

