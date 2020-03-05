女婦科醫門診爆滿「面對男醫又有疙瘩」！她陷兩難...過來人狂+1：男醫較溫柔

▲談到私密處問題，很多人都會有所顧慮。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者張嘉晏／綜合報導

無論性別，私密處出現不適時最好及早治療，不過也有不少人對於「內診」有些顧慮。一名網友就表示，朋友之前沒看過婦產科，一想到要給男醫生看私密處就覺得怪怪的，無奈女醫師門診又很滿，恐怕等不了這麼久。貼文一出，過來人都給出建議表示「專業最重要」、「男醫生比較溫柔」，勸她不要延誤就醫。

有網友4日在PTT女板上發文，她表示一位朋友近日有私密處不舒服的問題，吃藥後沒有得到改善，她便建議對方直接掛婦產科。然而朋友先前沒有看婦產科的經驗，覺得若是面對男醫生會有點無法接受，無奈女醫師的門診又很滿，因此陷入兩難。

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原PO認為，醫生一定都是抱持著專業的角度在看診，對她來說是男是女都沒關係，重要的是專業度和能夠及早治療，好奇女網友們的想法為何，「看婦產科一定會找女醫生嗎？」

▲ 網友回應 。（圖／翻攝自PTT）

貼文上線後，許多人都表示年輕時的確在意過，不過長大後多半還是覺得「專業最重要」，「反正醫師每天看那麼多人下面，不需要害羞」、「小時候會，現在隨便啦」、「生過之後都沒差」、「第一次去看會怕難免吧」、「不介意 ，醫生專業就好」、「不舒服還是及早治療好吧」。

此外大多數鄉民都提到，根據他們的經驗，男醫師反而比較溫柔，「女醫師患者大排長龍，就沒耐心聽妳症狀」、「男醫溫柔+1，有一次也被女醫弄到好痛」、「遇到2次粗魯的女醫師後就只找男醫師了」。

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