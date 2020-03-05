倫敦書展臨時取消惹怨！台出版社憂心5月台北書展　盼「3月中決定」

▲倫敦書展臨時取消惹怨。（圖／翻攝自Facebook：The London Book Fair）



記者林育綾／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，英國病例數在一舉增加36例，來到87例，而原預計在3月10日至12日舉辦的倫敦書展也宣佈取消，影響至少2.5萬名來自世界各地的出版人，許多參展單位對於臨時取消表示不滿；而消息傳至台灣後，也讓不少國內出版業者擔憂延期至5月的「台北國際書展」是否能如期舉行。

倫敦書展是全球最大的文學盛事之一，但由於歐洲疫情升溫，英國從36例一舉增加至87例，創下單日確診人數最高紀錄，書展主辦單位里德展覽公司(Reed Exhibitions) 在英國時間4日宣布，取消即將於3月10日至12日舉辦的倫敦書展，他們表示，先前一直尋求英國衛生當局的建議，並遵從政府的指示，不願意但也不得已宣布取消活動。

請繼續往下閱讀...

不過由於展覽日期在即，許多參展單位都已做了準備，臨時取消影響了至少2.5萬名來自世界各地的出版人，也引來不少抱怨。許多業者對於主辦方沒有及早做決定感到憤怒，迫使他們必須自行善後和吸收損失，連帶的周邊相關活動如沙龍座談等，也都因此取消了，批評主辦方「很不負責」、「應該早些決定」。

消息傳至台灣後，也有不少國內出版社開始擔心，原本從2月延期至5月的「台北國際書展」是否仍會受到疫情影響？是否能如期舉行？有業者建議主辦單位最好能在3月中就做決定，「不要像倫敦一樣，到最後一刻才宣布取消」，否則對於被決定的一方來說，都是很精疲力盡的事情。