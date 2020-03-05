拉糖「八家將」栩栩如生　台灣學生參加IKA國際廚藝賽穿金戴銀

▲大同技術學院師生參加2020IKA國際廚藝競賽成果分享會奪兩金兩銀。（圖／大同技術學院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大同技術學院烘焙管理系勇奪德國「IKA奧林匹克廚藝大賽」2金2銀，由以拉糖技術做出微妙微俏的八家將造型相當驚艷，也獲得此次金牌獎。

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▲2020IKA國際廚藝競賽成果分享會金牌獎八家將以拉糖為基底製作。（圖／大同技術學院提供）

大同技術學院老師楊玲惠、王穎愷與主任許育菁一同帶領三位選手，遠赴德國，參加烘焙類組展示品競賽，作品以「台灣大同烘焙舞四季」為發想，使用4種不同材料與做法，金牌王穎愷-「國色天香」-吉利丁 張詠智-「八家將」-拉糖、銀牌劉佩諭-「客家之美」-糖塑 陳禕安-「蘭沁時光」-藝術麵包。

▲2020IKA國際廚藝競賽成果分享會金牌獎得主張詠智。（圖／大同技術學院提供）

張詠智選夏季節慶，熱鬧活力的台灣廟宇在地精神，以拉糖模擬似琉璃的方式表現台灣「八家將」，廟宇特有的龍柱和陣頭，象徵喜氣的朱紅色為主色調，拉糖花模擬陣頭一邊行進一便是放鞭炮驅邪避凶的概念，如台灣人熱情好客願意接納不同文化的海納，榮獲金牌。

▲王穎愷老師作品「國色天香」。（圖／大同技術學院提供）

王穎愷老師作品「國色天香」，以生意盎然之春天季節，萬物初醒，百花齊放構念，以國畫沒骨畫法做作品架構發想，使用吉利丁(明膠以下統稱吉利丁)表現水墨濃淡暈染感，此素材在大型廚藝競賽幾乎不會有人拿來做主素材，王穎愷在作品中以85%之比例，大膽採、用吉利丁特質呈現於創作的物件，將西方烘焙原料表現出亞洲書法水墨的文藝感，如台灣人溫文內涵的素養，榮獲金牌。

第25屆德國IKA奧林匹克廚藝大賽於2020年2月14日至19日在斯圖加特舉行，本年計有60餘國參展以及逾2000位選手參加競賽，吸引超過10萬人參觀，為廚藝界國際盛事，大同技術學院再次奪金摘銀，也證明台灣餐飲廚藝實力足以登上世界最高級賽事舞台。