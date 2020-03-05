超夢幻紫光灑上筊白筍田！暨大LED燈「省8成電費」　榮登SCI期刊封面

▲國立暨南國際大學投入LED燈照節能實驗，經多次改良，節能效率獲得大幅改善，可省下8成電費。（圖／暨南大學提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣埔里鎮為全國筊白筍最大產地，往年農民於夜間使用高壓鈉燈控制產期，卻衍生出光害、太過耗能等問題，有鑑於此，國立暨南國際大學投入LED燈照節能實驗，經多次改良，節能效率獲得大幅改善，可省下8成電費，研究成果近期登上知名國際SCI期刊，該期封面更採用筊白筍田入夜後被紫燈照射的夢幻照片，讓世界看見台灣不一樣的農業之美。

埔里鎮筊白筍筊白筍栽種面積約1800公頃，年產量達4萬5000公噸，佔全台約9成的供量，為讓消費者全年都能品嘗到品質優良的筊白筍，往年農民會透過傳統高壓鈉燈夜間照射調整產期，但高壓鈉燈除了有刺眼白光影響居民睡眠、行車安全外，更有耗能、光害等問題，農民往往會因高額的電費頭疼不已。

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暨大獲悉後，組成跨系研究團隊投入LED燈罩節能研究。科技學院院長蔡勇斌表示，該校執行科技部智慧農業整合計畫與社會責任計畫，土木系、應用化學系師生在房裡及筊白筍田間進行LED燈照實驗測試，經4期研究實驗發現，2塊1.4分地的筊白筍田，在使用LED燈及高壓鈉燈的情況下，產量幾乎一樣，約在1200至1300公斤，但電費卻是天差地別，LED燈一期僅須1199元，後者卻要6823元，節省了8成電費，並且白光變成了紅紫光，也大幅減低光害。

▲國立暨南國際大學投入LED燈照節能實驗，研究成果近期登上知名國際SCI期刊。（圖／暨南大學提供）

在今年2月，暨大團隊研究成果更登上國際期刊《Applied Science》封面，LED燈的紫色燈光柔和地照在筊白筍田，讓世界看見台灣，也更認識埔里特產筊白筍。暨大表示，將會持續進行相關實驗，由於LED燈具成本稍較鈉燈貴，盼農委會將LED燈納入農業資材補助，減輕農民負擔。

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