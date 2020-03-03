台東副縣長張志明借調期滿回學界　由台東水保局長王志輝接任 　

▲ 台東副縣長由台東水保局長王志輝接任。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣副縣長張志明因借調期限已達上限，於2日回到原單位國立東華大學，繼續擔任教授，接任人選縣長饒慶鈴在3日的縣務會議中向所有一級主管宣佈，由現任農委會水保局台東分局長王志輝擔任。饒慶鈴表示，王分局長在台東服務6年，擅長跨域合作，未來在縣府服務將可整合各局處間的資源。

台東縣政府3日舉行縣務會議，各局處長、參議及秘書參加，對於外界相當關心的副縣長人選，饒慶鈴在會中也向主管們說明，張志明因借調期限在2月底已滿，回到花蓮東華大學擔任教授。不過，仍聘任其擔任台東縣府農產公司的董事，未來將繼續協助所有鄉親朋友，共同為台東打拚。

饒慶鈴經多方徵詢意見，邀請王志輝分局長擔任台東縣副縣長，襄助縣務的推動。王分局長自104年來台東已服務6年，是歷任分局長在台東服務最長。王分局長曾服務過內政部營建署，負責土地規劃及管制等工作，後來在經建會，也就是現在的國發會服務，負責交通、觀光及離島等業務，十年前自行請調至農委會水保局，主要的工作為治山防災及農產品行銷，在台東分局長任內推動紅藜的產銷工作著力甚深，也打響「台東紅藜」的名號。

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