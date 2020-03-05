　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美軍「羅斯福號」航母本周訪越南　無視新冠肺炎影響

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼羅斯福號航空母艦,USS Theodore Roosevelt,CVN-71,航母。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲羅斯福號航空母艦本周將訪問越南。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

儘管從武漢爆發的新冠肺炎（COVID19）影響全球，依舊無礙美、越雙方的交流，美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）周二證實，羅斯福號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母這星期將訪問越南峴港。

根據美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，這是越戰結束後，美國航母第二次訪問越南，2018年時，卡爾文森號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母也曾訪問峴港，美軍驅逐艦則是在2004年起就開始赴越靠港訪問。

澳洲國防諮詢公司Thayer Consultancy的負責人賽耶爾（Carlyle Thayer）分析，儘管美軍每年敦促可以一年訪問越南一次，但是越南現在的政策，一年可讓一支外國海軍訪問，所以越方始終不願意與美軍達成協議，羅斯福號訪越未必代表越南立場改變，但這的確傳達一些重要的訊息。

賽耶爾指出，美國正在發出訊息，打算在西太平洋和南海保留卓越的海軍力量，越南則是透露，只要有助於地區和平與穩定，就會支持美國海軍在南海的存在。

中國國防部發言人吳謙上校對此回應，由於中國和該地區其他國家的共同努力，在南海總體局勢正在朝著更大穩定方向發展，美國「出於私利」一直不希望有一個和平穩定的南海，派遣戰艦和戰機在該地區進行霸權航行，並與該地區以外的國家一起進行了針對性的聯合軍演，這些事實證明，美國是破壞南海地區和平與穩的幕後黑手與真正的麻煩製造者。

 

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

 
ET快訊
二伯遭襲後首發聲！　「吊點滴病床照」曝光
影片曝光！蔡阿嘎夫妻遭「黑衣男持鐵鎚敲」　警公布「嫌逃竄變裝
快訊／美股大漲！道瓊開盤狂升700點　拜登初選領先催醫保股大
南韓週刊以蔡英文當封面　韓媒狂讚陳時中能力：造就台韓不同
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美軍「羅斯福號」航母本周訪越南　無視新冠肺炎影響

美軍坦承藥物「依賴中國供應」　已對國安造成潛在影響

日本陸上自衛隊第一空降團　誕生首位女傘兵

解放軍第二艘075艦最新照！艦島已吊裝完成「下水期近了」

艦長感染影響「東部戰區海軍訓練」　中國軍網：練兵備戰無空檔期

美國若使用7000枚核武器　專家：500萬美國人陷入飢餓

中美國防部長通話　魏鳳和：中方始終即時通報疫情訊息

自衛隊F-35飛行隊沿用「尾白鷲」隊徽　掰了雷神臨時隊徽

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

家人是撒旦魔鬼、信徒包尿布做禮拜　他解密韓國「新天地邪教」驚人內幕

獨居婦「安徽返台」未居家檢疫 搭公車出門買糧...司機乘客嚇傻

小孩剛出生！狗媽媽討摸忘餵奶XD　爸急抱回去&塞好寶寶「教牠當媽」

小資族來看！銅板價搞定3人份料理　只要5食材輕鬆煮出「超香炒泡飯」

超軟爛狗生！霸佔牆角側躺曬太陽　飼主掃落葉...認命抬起「腿庫」XD

美軍「羅斯福號」航母本周訪越南　無視新冠肺炎影響

美軍坦承藥物「依賴中國供應」　已對國安造成潛在影響

日本陸上自衛隊第一空降團　誕生首位女傘兵

解放軍第二艘075艦最新照！艦島已吊裝完成「下水期近了」

艦長感染影響「東部戰區海軍訓練」　中國軍網：練兵備戰無空檔期

美國若使用7000枚核武器　專家：500萬美國人陷入飢餓

中美國防部長通話　魏鳳和：中方始終即時通報疫情訊息

自衛隊F-35飛行隊沿用「尾白鷲」隊徽　掰了雷神臨時隊徽

伊能靜52歲生日遭酸：老女人別做妖　氣炸回嗆「醜陋的皮囊，悲哀」

饒舌天王Kanye 6歲女首獻唱！　「殺雞嗓音」網笑翻：可以設成鬧鐘

義大利疫情重災區　奧運跆拳歐洲區資格賽恐喊卡

美軍「羅斯福號」航母本周訪越南　無視新冠肺炎影響

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

軍武熱門新聞

首還原黑鷹失事　曹進平緬懷沈一鳴

航空自衛隊F-35沿用「尾白鷲」隊徽

美國用核武恐自傷　專家：500萬美國人陷入飢餓

解放軍第二艘075艦「艦島吊裝完成」

馬斯克：戰鬥機時代已經結束！

美軍坦承藥物「依賴中國供應」

共軍若登陸　澎湖神秘「海鋒大隊」可反制摧毀

國防院：陸可攻擊海纜「讓台灣斷網！」

運-20下機架樓梯　原因曝光：三門四路跳傘

艦長感染影響「東部戰區海軍訓練」　中國軍網：練兵備戰無空檔期

中國本月發射北斗　建全球導航系統

軍演帶頭吃野味　美軍大喝蛇血、吃蠍子

中美國防部長通話　魏鳳和談疫情

土耳其宣稱：擊落敘利亞L-39教練機

更多熱門

相關新聞

更／24小時內　英法新增數十確診

更／24小時內　英法新增數十確診

新冠肺炎全球肆虐，各國累積確診病例至少9萬1300例，累計死亡人數至少3,110人，除了中國大陸之外，全球以伊朗、義大利、日本和南韓疫情最為嚴重，其中伊朗單日爆增835例，包括23名國會議員也感染。

103歲阿公娶嫩妻...新娘表情成亮點

103歲阿公娶嫩妻...新娘表情成亮點

防疫歌曲觀看破百萬　網友求各語言版本

防疫歌曲觀看破百萬　網友求各語言版本

台灣列傳染危險區？　泰國秒刪文

台灣列傳染危險區？　泰國秒刪文

更／伊朗暴增835例　2336確診77死

更／伊朗暴增835例　2336確診77死

關鍵字：

羅斯福號越南航母南海東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

基隆艦班長帶女兵壞壞超過1小時！她狂叫蓋過輪機聲

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

才認10年前交往謝和弦！成語蕎淚訴撿到渣男友「用過的保險套」

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

傳北市聯醫50位醫護集體請辭　指揮中心回應

雪鐵龍Ami 19.9萬都會純電小車

今越晚越冷！急凍13°C地區出爐

姐夫睡走女友！綠帽男「隱忍3年復仇計畫」網讚爆

媽喊淪醫療人球…醫氣炸：叫她滾

確診42例全球排名16位　陳時中揭關鍵決策

《炮仔聲》璟宣離婚早當媽！

具荷拉哥哥許願「投胎來當哥女兒」成真

更多

最夯影音

更多
扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻
超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面