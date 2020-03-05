美軍「羅斯福號」航母本周訪越南　無視新冠肺炎影響

▲羅斯福號航空母艦本周將訪問越南。（圖／翻攝自美國海軍官網）



記者林彥臣／綜合報導

儘管從武漢爆發的新冠肺炎（COVID19）影響全球，依舊無礙美、越雙方的交流，美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）周二證實，羅斯福號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母這星期將訪問越南峴港。

根據美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，這是越戰結束後，美國航母第二次訪問越南，2018年時，卡爾文森號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母也曾訪問峴港，美軍驅逐艦則是在2004年起就開始赴越靠港訪問。

澳洲國防諮詢公司Thayer Consultancy的負責人賽耶爾（Carlyle Thayer）分析，儘管美軍每年敦促可以一年訪問越南一次，但是越南現在的政策，一年可讓一支外國海軍訪問，所以越方始終不願意與美軍達成協議，羅斯福號訪越未必代表越南立場改變，但這的確傳達一些重要的訊息。

賽耶爾指出，美國正在發出訊息，打算在西太平洋和南海保留卓越的海軍力量，越南則是透露，只要有助於地區和平與穩定，就會支持美國海軍在南海的存在。

中國國防部發言人吳謙上校對此回應，由於中國和該地區其他國家的共同努力，在南海總體局勢正在朝著更大穩定方向發展，美國「出於私利」一直不希望有一個和平穩定的南海，派遣戰艦和戰機在該地區進行霸權航行，並與該地區以外的國家一起進行了針對性的聯合軍演，這些事實證明，美國是破壞南海地區和平與穩的幕後黑手與真正的麻煩製造者。

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