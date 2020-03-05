監委推2人選給總統府　蔡壁如：無政黨色彩各方可接受

▲蔡壁如 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲4日中午赴台灣民眾黨立院黨團開會，離開前忍不住抱怨考委、監委徵件的時間太短，「20天要叫人家跑一個監察委員、考試委員的遴選，除非內定，不然很沒誠意」。民眾黨立委蔡壁如5日受訪表示，民眾黨很喜歡海選，所以會覺得時間相當倉促；至於人選，蔡說，監委部分篩選出2位給總統府參考。

蔡壁如5日上午在財政委員會質詢前受訪表示，監委海選昨天已經海選出來，民眾黨會送2位海選出來的候選人給總統府做參考。至於柯文哲抱怨時間不夠，蔡說，公文來是說2月18日到3月10日之間，但公文送到黨團來的時候已經是2月25日，因為民眾黨有一個特色是很喜歡海選，所以我們的時間就會相當的倉促，大概就是利用228連假之間讓大家報名。

蔡壁如說，其實報名人數大概有10來位，初步篩選後有送進來4位，「就這4位裡頭進行遴選，最後選出第1名跟第2名送給總統府做參考」。

「進來這4位人選經驗都非常豐富。」蔡壁如說，有一位是從基層公務員做起，做了42年，到之前的中央、又在立法院13年，也當過各個處的主秘，最後是在公報處長，到立法院的參事，經驗非常豐富。另外一位是長時間研究法學，也擔任過台北市的廉政委員。其他2位也大概都是非常豐富的學者，在實務上有非常豐富的經驗。

至於有多大信心被採用？蔡壁如說，基於公開透明遴選出來的人選，應該是各方都可以接受的人選，而且這兩位也應該比較沒有政黨色彩。

