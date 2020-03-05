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多維TW／「疫軍」突起　共機繞台的弦外之音

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（圖／視覺中國攝）

文／張鈞凱

新冠肺炎疫情蔓延，台海上空也相當不平靜。就在2月9日台灣官方宣佈第18例確診病例，而且是台灣首位「無症狀感染者」，引起內部防疫漏洞擔憂的同一天，國防部發佈新聞稿證實解放軍殲-11、空警-500、轟-6等軍機繞台飛行，國軍則以F-16戰機監控伴飛；不到24小時，再傳出中共軍機繞台飛行，且短暫飛越海峽中線的消息。此為中共今年度繼1月23日後，再度執行遠海長航訓練。

中共軍機一天之內兩度繞台，蔡英文於2月10日藉此向北京開酸，稱：「中國要忙的事情很多，這時軍事動作，沒意義沒必要。」她並喊話：「趕快把疫情控制住，讓全球面對疫情的緊張狀態可以緩解下來。」而陸委會則發佈新聞稿，批評大陸藉軍機繞台是「武力挑釁行動」，「煽動內部民族主義情緒、轉移焦點」。

近來以「真朋友、真進展」定調美台關係、向台灣拉攏交心的美國，當然不可能「坐視不管」，必須以老大哥的姿態出面敲敲邊鼓。美國國務院發言人呼籲北京立即停止其脅迫行為，恢復與台灣民選政府的對話，並批評北京「片面改變現狀的行為，無益於區域穩定」。與此同時，也傳出美軍MC-130J特戰運輸機、B-52轟炸機分別在台灣海峽、東部空域飛行的消息，輿論認為美國軍機在台灣東西兩側空域巡弋，很明顯是針對中共而來，在台海凸顯「戰略平衡」。

▲▼解放軍空軍再次組織轟-6K編隊進行繞台任務，殲-11B/BS首次擔任護航戰鬥機。（圖／翻攝自空軍發布）

▲解放軍空軍再次組織轟-6K編隊進行繞台任務，殲-11B/BS首次擔任護航戰鬥機。（圖／翻攝自空軍發布）

防疫防獨兼顧

事實上，包含台灣在內，外界一般認為，中國大陸疫情如此嚴重，且防疫力道不斷加大之際，中共的軍事演練，或是相關具有指向性的行動應該會暫時退卻。結果中國大陸非但未退，反而主動展開繞台「遠海長訓」。此一令人詫異之舉，其實對於熟悉中共思維的人來說並不會感到意外，因為除了符合習近平從不迴避鬥爭和進攻型的性格之外，還可從幾個方面讀出中共釋放出來的弦外之音。

首先，這個時間點是台灣準副總統賴清德訪美，儘管他強調是以「個人身份」成行，且相當低調。但他在美國出席國家祈禱早餐會，與川普（Donald Trump）、彭斯（Mike Pence）等人同場，又進入白宮國安會與官員會談，在台灣內部將此行宣揚為「創台美斷交以來最高層級紀錄」，以此展現台美關係在蔡英文連任後進一步升溫、「史上最好」。

然而，看在北京眼裏，國台辦將之定調為賴清德「竄訪」美國，「藉機搞『台獨』和分裂國家的卑鄙伎倆」。此外，國台辦發言人馬曉光於2月10日應詢時表示，賴清德訪美是「加緊策劃台美勾連新動作」，他並未否認中共軍機繞台巡航的其中一個目的，就是衝著賴清德訪美而來。

其次，在蔡英文挾著817萬高票連任後，兩岸關係陷入新一輪的緊張。特別是蔡英文以高票作為撐腰，延續選舉期間的「辣台妹」路線，在兩岸政策上有更為激進的言行宣示，包括以總統身份自稱為「中華民國台灣」，也引來中共官方近乎攤牌式的警告批評。

除此之外，當新冠肺炎疫情爆發之後，包括在口罩、包機、陸生陸配的安排，以及台灣參與世界衛生組織（WHO）等議題，兩岸極為敏感地交鋒。對台灣這一系列兩岸事務處理的做法，北京顯然也是刻意有所表態。

例如此前大陸國台辦將台灣近期的大動作定調為「以疫謀獨」，而中共官媒也接力出手，《人民日報海外版》的「日月談」欄目更稱台灣當局政客是在「趁疫打劫」。而馬曉光話也說得明白，他指「民進黨當局領導人近來不斷發表具有『兩國論』含意的分裂言論，擺出加大兩岸對抗的姿態」，而稱解放軍相關行動「是為了維護國家主權與領土完整，維護台海和平穩定，維護兩岸同胞的共同利益」，並呼籲台方「不要玩火」。

▲▼解放軍證實繞台：有決心、有能力挫敗一切「台獨」分裂活動。（圖／翻攝解放軍報）

再者，北京就是要選在這個時候繞飛台灣，向外界表示，即便是在大陸疫情如此嚴重的情況下，也有決心和能力，應對可能出現的台獨行為。

解放軍東部戰區新聞發言人空軍大校張春暉，2月9日曾對外發表談話，稱巡航是「針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。戰區部隊有決心、有能力挫敗一切『台獨』分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定」。

特別的是，張春暉的說法和過往相比，並未出現「年度例行長航演練」這句話，很顯然，這不是一次「例行」演練，而是有著明顯的指向和目的。因此，可以看得出來，中共有意藉此繞飛，一方面向外界展示其戰力並未受到疫情影響，仍在貫徹習近平年初時強調的「加強訓練」命令；另一方面也是要彰顯，中共不會在台灣政治進逼下有所退避。

▲▼共軍再次繞台，我戰機升空貼身監控應處。（圖／國防部提供）

▲共軍再次繞台，我戰機升空貼身監控應處。（圖／國防部提供）

防禦台美冒險

然而，除了以上三個層面之外，還有一個更為深層次的弦外之音不該被忽略。

平心而論，儘管兩岸官方當前處於緊張冷凍的狀態，但與過去兩岸關係相比，從整個區域格局與實力對比來看，確實已發生了根本變化。這段時間以來，解放軍穿越海峽中線或是繞飛台灣，幾乎已經成為一種「常態」，台灣民眾也從擔憂憤怒，漸漸變得對此「無感」。

然而，看在台灣眼裏，就算再怎麼「無感」，解放軍的動作都被視為北京對台「武統」進逼的高度實質象徵。但對於中共來說，「武統」既是「和統」的後盾，也是選項之一，但並非是最終且唯一的選項。

熟悉中共思維邏輯的人應理解，如果北京有意要避免「武統」成為其「最終」的選項，那麼類似軍機繞台這類與「武統」有關的政治動作，反而會成為「常態」。

在台灣輿論慶幸美國軍機「馳援」、「護台」之際，更要認識到，諸如日前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）再度在演說之中「拉台打中」，當台灣的處境其實更為結構性地鑲嵌進中美博弈的態勢之中。那麼，站在中國大陸的角度，當其判斷連任後的蔡英文政府在兩岸關係上更為激進、與美國掛鈎得更為緊密，台美合作遂行戰略冒險的可能性陡增，從而必然高度防範美國對台灣的戰略投機。更何況，從當前台美關係來判斷，美國確實在做一些嚴重消耗中美互信的事情。

也就是說，中共選在疫情升溫之際派出軍機繞飛台灣，台灣當然可以不滿、可以反彈，但更應該更為辯證地看懂中共試圖以此釋放出什麼政治訊號。中共軍機繞台這個具有「武統」味道的動作，既是對蔡英文連任後兩岸政策激化的回應，同時也是對於中美關係發展的一種宣示，而不僅僅單純是對台灣秀肌肉。

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