蘇貞昌稱湖北包機「卡在大陸」　國台辦：蘇式謊言低估台胞智商

▲第二批返台包機延遲，行政院長蘇貞昌表示「卡關就卡在大陸」，示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／台北──北京綜合報導

第二批返台包機，一再延遲，行政院長蘇貞昌表示「卡關就卡在大陸」。對此，國台辦發言人朱鳳蓮也發出最新聲明，她說，「蘇式謊言，繼續罔顧事實、顛倒黑白，真不知人間還有羞恥二字。」

滯留湖北的台灣民眾，遲遲無法返台，目前有人研擬提吿蔡英文總統。對此，立委高嘉瑜3日質詢蘇貞昌，到底哪卡關在哪裡，是否因大陸不願意優先檢疫、以弱勢為優先？蘇貞昌直接批評，卡關就是卡在大陸，不是依什麼模式，堅持要「弱勢優先、防疫優先」，不能散客回，一定要包機，不能化整為零。

對此，朱鳳蓮反擊，先前大陸有提出東航、華航共同執飛臨時航班的運送安排，「民進黨政府一而再、再而三變換藉口，不斷設置障礙，一再拖延阻撓。」

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

另外，蘇貞昌公開說，不讓在湖北的國人回去，是因為台灣防疫安置能量不足。朱鳳蓮回應，把1148人名單列入所謂注記管制名單，「事實反復證明，民進黨政府根本就不想讓，在湖北的台灣民眾回家，卡關就卡在民進黨政府的這些政客手中。我們質問他，敢不敢講立即同意這1148名台胞返鄉?」

目前滯留湖北台灣民眾最新動態，《ETtoday新聞雲》記者昨天獨家掌握，滯留湖北台灣民眾「研擬提告蔡英文政府」之後，有最新發展！滯留湖北民眾4日透露，提告消息一出，有人馬上接到湖北台辦通知，請專人上門幫台灣民眾做核酸檢測，滯留的台灣民眾也希望這個訊號是返台好消息。