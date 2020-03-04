獨家追蹤／擬告蔡英文之後...湖北台商證實　台辦派員到府「核酸檢測」

▲日前滯留湖北小朋友寫信給蔡英文，表達回家訴求，一旦健康檢測通過，我方包機是否順利啟動?（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

記者任以芳／台北—湖北連線報導



《ETtoday新聞雲》昨天獨家披露，原定第二批返台的157名台灣民眾，號召一人捐一千台幣，請律師打官司「研擬提告蔡英文政府」，事件在今（4日）有最新發展。滯留湖北民眾向記者透露，提告告蔡政府的消息曝光後，有人接到湖北台辦通知，請專人上門幫台灣民眾做核酸檢測，滯留的台灣民眾也希望這個訊號是返台好消息。



一名滯留湖北的台灣民眾透露，「昨晚開始，陸續有人接到湖北各地台辦的電話，表示會有專人上門做核酸檢測，確認健康情況。」只不過，滯留湖北的人數超過千人，短時間內做完檢測，需要一定的時間與流程。

他提到，接到電話的大都以在武漢的為主，「很多在武漢以外的台灣人都沒接到電話，心裡很緊張，擔心被漏掉，打給所屬地的台辦單位詢問，證實確實會安排專人上門檢測。」

▲滯留湖北的台灣人十分興奮，被安排做核酸檢測，希望是回台訊號，也相信蔡政府會派包機會接他們回家，示意圖。（圖／指揮中心提供）

目前最新情況，第二批包機名單的157名台灣民眾優先做核酸檢測，其他不願返台，留下來工作的台幹、台商也可以申請做檢測。面對新的變化，許多滯留台灣人覺得十分興奮，有人表示，「終於等到進一步消息了！希望這是回台的第一步，大家都很想家，也相信蔡政府會接他們回家。」



一名張先生吐露，這一個多月難熬心情。他說，「所有台灣人為了拚回家，乖乖自主在家隔離，不敢亂跑，已經超過一個月時間，大家沒有任何感染症狀，但是口說無憑，換來的是台灣政府不理不睬。」

此外，另一名滯留湖北，不願具名的台商提到，先前就已經有人詢問湖北台辦，能否代為安排核酸檢測，甚至開立健康證明，「不過，當時疫情嚴峻，調動人力做檢查，確實有難度。」

▲滯留湖北台灣民眾期盼，檢測結果正常後，不再成為台灣防疫破口的問題，示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

至於爆出提告蔡英文政府，人在第二批包機名單的台灣民眾向記者表示，「提告絕對不是大家本意，等不到回家訊號，加上被列為入境管制名單，大家都慌了，而且滯留在當地的，都是長期生活在台灣的一般民眾，希望台灣政府能與對岸重新協商，讓大家早日回家。」



事實上，針對第二批甚至第三批湖北包機返台，兩岸早已展開攻防戰。陸委會發言人邱垂正曾表示，「滯留湖北國人都是自行居家隔離，沒有做實際檢測，貿然回台擔心成為防疫破口，未來還要看指揮中心決定。」

如今湖北省台辦著手安排滯留的台灣民眾做檢測，無疑是將球再踢回台灣政府，因為檢測結果出爐，滯留湖北的台灣民眾的篩檢只要顯示正常，官方便失去先前「擔心滯留湖北民眾是防疫破口」的立場。