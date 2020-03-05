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大陸新增確診139例、31死　累計「境外輸入」20例！

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▲▼武漢肺炎,肺炎,新冠肺炎,香港。（圖／達志／美聯社）

▲新冠肺炎。（圖／達志／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

根據大陸國家衛健委消息，截至3月4日24時，大陸新增確診139例，新增死亡病例31例（湖北31例），新增疑似病例143例，累計死亡病例3012例，累計報告確診病例80409例。

當日新增治愈出院病例2189例，解除醫學觀察的密切接觸者6584人，重症病例減少464例。現有確診病例25352例(其中重症病例5952例)，累計治愈出院病例52045例，現有疑似病例522例。累計追踪到密切接觸者669025人，尚在醫學觀察的密切接觸者32870人。

▲▼新冠肺炎，口罩，地鐵，香港。（圖／達志影像／美聯社）

湖北新增確診病例134例(武漢131例)，新增治愈出院病例1923例(武漢1426例)，新增死亡病例31例(武漢23例)，現有確診病例24085例(武漢21050例)，其中重症病例5788例(武漢5342例)。累計治愈出院病例40479例(武漢26316例)，累計死亡病例2902例(武漢2305例)，累計確診病例67466例(武漢49671例)。新增疑似病例67例(武漢61例)，現有疑似病例315例(武漢247例)。

3月4日0—24時，新增報告境外輸入確診病例2例（浙江2例）。截至3月4日24時，累計報告境外輸入確診病例20例。

累計收到港澳台通報確診病例156例：香港特別行政區104例（出院43例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院9例），台灣42例（出院12例，死亡1例）。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

 
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