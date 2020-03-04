顧能：iPhone去年第四季賣出6950萬支...年增7.7%　熱賣型號是它

▲iPhone 11為蘋果當前至關重要的角色。（圖／記者林世文攝）

記者謝仁傑／綜合報導

國際研究暨顧問機構Gartner最新資料顯示，iPhone去年第四季銷量達6950萬支，是連續下滑四季後，首次出現成長。比去年同期的6450萬支，成長約7.7％。

Gartner資料顯示，蘋果當季賣出的iPhone，佔全球手機市場17.1％的市佔率，僅落後三星0.2％。

Gartner研究副總裁指出，與iPhone XR相比，iPhone 11系列價格略有降低，另外舊款iPhone也都有降價，增加了市場需求，幫助蘋果重回銷售量的第二名。特別是iPhone在中國的銷售強勁，去年第四季增長了39％，在其他市場，例如英國、法國、德國、巴西和印度的表現也相當出色。

Gartner預估，由於蘋果即將推出首批5G iPhone，將推動銷量於下半年再次增長。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）先前也表示，iPhone 11發揮了至關重要的角色。

蘋果公佈去年第四季iPhone營收559.6億美元（約新台幣1.67兆元），雖不再針對單位銷售情況作報告，但庫克確實表示，iPhone 11是三個月以來每週最暢銷的機型，勝過性能較高的iPhone 11 Pro和價格較低的iPhone XR。



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