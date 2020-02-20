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成大不分系準新生黃靖傑　立志空污防制研究

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▲成大不分系準新生黃靖傑，定決心未來要在成大深度且廣泛學習，並志向要朝減緩空污的研究目標發展。（圖／記者林悅攝，下同）

▲成大不分系準新生黃靖傑，定決心未來要在成大深度且廣泛學習，並志向要朝減緩空污的研究目標發展。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄林園高中中油班學生黃靖傑尚未畢業，已透過成功大學不分系特殊選才管道成為成大109學年的準新生，他在寒假期間參加成大為期5天的「大高雄跨領域體驗營」，下定決心未來要在成大深度且廣泛學習，並志向要朝減緩空污的研究目標發展。

小學三年級時黃靖傑的父親去世，深感母親獨力照顧家庭的艱辛，他的人生觀比同齡孩子成熟，積極進取，努力上進。國中就讀林園高中國中部，進入數理資優班後養成自主學習的態度，也開啟了多元發展的潛能。

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國中升高中時，黃靖傑一心想幫忙減輕家裡經濟負擔，選擇原校高中部免學雜費的中油產學班，所考量的是，讀中油班有機會申請中油的獎學金貼補家用，且中油班的讀書風氣也不錯，能讓他專注學習。

黃靖傑讀高一時，他已經開始思考空污改善的研究，在參訪中油廠區過程觸動了改進汽機車排放廢氣的想法。他在化學講義上看到計算碳氫氧化合物實驗，心想既然氫氧化鈉可吸收二氧化碳，應該也能適用其他鹼性化合物，自行查詢資料後著手設計實驗，試著透過鹼性化合物去吸收汽機車排放的氣體，寫成小論文投稿，獲得全國高中小論文比賽甲等。

黃靖傑高二時進一步提出以無人載具搭載PM2.5感測器去做空氣品質偵測，並搭配物聯網的概念以即時通報相關單位，甚至可以用群飛的技術定位出哪一間工廠在排放污染源，此一專題獲得全國高中職學生新興科技物聯網創意競賽優等。後來也嘗試以二氧化碳感測器去偵測汽機車排放出來的氣體，同時也結合物聯網的概念，另做出一篇專題參與高雄市科展。

關注議題、發現問題、解決問題等自動學習的過程，讓黃靖傑學到更多知識與技術，也更加確定日後想走的目標與方向。2020年9月進成大後，黃靖傑也將秉持自主學習的態度，在不分系裡盡情學習與發展。

黃靖傑決定讀成大，放棄了高中畢業即可進入中油上班的機會。他感謝母親的支持，讓他朝向心中的目標邁步前進。「媽媽的愛，給了我無比的溫暖與向上動力。」他說，民國100年父親走後，母親擔任清潔隊員，每天日曬雨淋，雖然之後轉為室內工作，但也要搬扛重物，導致腳底板發炎。媽媽如此辛苦撫養著他和哥哥，黃靖傑心裡非常不捨，很想幫忙分擔家計，但母親不要他上班賺錢幫忙養家，只求好好讀書別變壞。

黃靖傑指出，報名成大不分系特殊選才的動機，有一部分原因是老師無形中帶來的影響。高中專題指導老師龔志明是成大校友，上課時會分享大學生活，讓他對成大很嚮往。國中數理班導師葉建志也是成大校友，國二時就曾帶班上同學至成大魔法學校參訪，在當時就感受到成大友善的校園環境，而接觸到的成大學生又是那麼的親切和善，種下對成大的好感。準成大人的黃靖傑，深信未來4年在這所心儀大學裡，一定能有廣泛且深入的收穫，人生有更美好的發展。

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