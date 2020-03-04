老公中標！50歲女染病14天「新冠病毒連逃7次」…醫因一點關鍵終揪出

▲新冠肺炎假陰性不斷。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴重，不僅出現核酸檢測「假陰性」的情況，甚至有患者連測多次才被驗出陽性，引發不少市民恐慌。浙江省寧波市一位50歲女患者因發熱就診，沒想到前7次核酸檢測都是陰性，最後第8次才顯現出陽性，確診感染。

據《都市快報》報導，截至3月2日，寧波確診157例新冠肺炎患者，其中108例在中國科學院大學寧波華美醫院（寧波第二醫院）治療。過去的1個多月裡，該院有500多位醫護人員投入到了疫情的救治工作，目前僅有2名患者在院，治癒率達98%。

該醫院在疫情初期篩查確診病患時發現，核酸檢測受到各種因素影響，比如取樣的位置、病毒的濃度等，會出現假陰性的可能性，所以認為篩查過程中CT檢測結果的綜合考慮非常關鍵。





▲新冠肺炎傳染性超強。（圖／達志／美聯社）

其中，有一位50歲女性患者，因發熱就診，先前丈夫已被確診新冠肺炎。當醫院對她進行新冠肺炎病毒核酸檢測，結果陰性，但她的肺部CT顯示兩肺下葉胸膜下出現了疑似新冠肺炎的影像改變。

CT二次複查，肺CT改變呈現動態進展。醫院在給患者治療的同時，連續做新冠肺炎核酸檢測，總共檢測了8次，歷經14天，第8次才陽性，最終確定她為新冠肺炎。

此外，因為別的地區出現了出院新冠肺炎病人複查再度變成陽性的消息，國科大華美醫院從2月4日第1例患者解除隔離出院時，就實行了超嚴格出院病患防控的辦法：出院病患再集中隔離14天，結束後再繼續居家觀察14天；在集中隔離14天的過程中，每間隔1天進行核酸檢測，鼻咽拭子和肛拭子都進行檢測，7天後複查CT，從第7天開始每隔2天進行核酸檢測，等到居家觀察後，保持電話隨訪，並在第7天和14天繼續複查核酸。