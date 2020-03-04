中警破獲「行動火藥庫」！3嫌擁槍涉多起刑案　草屯汽旅遭狼狽壓制

▲嫌犯見到警方後還試圖奪門逃跑，當場遭壓制在地。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市警察局豐原分局潭北派出所員警1月7日執行勤務時，在潭子區攔下可疑自小客，不料駕駛卻當場棄車逃逸，警方還在車內起出改造手槍、卡賓槍等槍械，火力相當強大。警方深入調查，發現當時逃逸的吳姓嫌犯與曾嫌、沈嫌3人組織不法集團，犯下數起強盜、傷害、槍砲案件，經專案小組連日追蹤，終於在日前於草屯一處汽車旅館將3人一舉逮捕，檢方偵辦後向台中地院聲請羈押禁見獲准。

警方指出，吳嫌1月7日見警方攔查旋即棄車逃跑，現場警方在車內發現改造手槍1支、改造卡賓槍1支、土造霰彈槍1支，以及霰彈槍子彈10顆等物。警方調閱監視器追查後，鎖定吳嫌涉案重大，且吳嫌還因持有槍械並涉及多起刑案而遭到通緝，被提報為治平對象，警方立即組成專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮，展開監察、蒐證行動。

警方在偵辦過程中，發現吳嫌還另與曾嫌、沈嫌組織不法集團，平時擁槍自重，遇有糾紛即持槍恫嚇他人，另於台中市內犯下數起強盜、傷害及槍砲案件；且3名嫌犯相當狡猾，為躲避警方查緝，逃亡時不斷更換交通工具與藏匿處所，活動範圍遍及宜蘭、南投、彰化、臺南及高雄等地，行蹤難以掌握。

在員警鍥而不捨的追查下，終於在日前掌握3嫌行蹤，確認3人搭乘計程車落腳在南投草屯一處汽車旅館，立即調派警力增援，並展開攻堅。3嫌見到大批警力圍捕，嚇得急忙奪門出逃；警方見狀後對空鳴槍威嚇，當場將3人壓制在地，並查獲改造霰彈長槍1把、連發手槍及90手槍各1把、改造手槍半成品、霰彈7發、90手槍子彈104發等犯罪工具，一舉將這幫持有強大火力的亡命之徒悉數緝拿到案。

全案於警詢調查完畢，3嫌遭依違反組織犯罪防制條例、及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移請臺灣臺中地方檢察署偵辦，並向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼3嫌擁槍自重，火力相當強大。（圖／記者白珈陽翻攝）