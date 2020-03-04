雙子星弊案被告落跑　太極雙星負責人何岳儒遭通緝！250萬保釋金沒收

▲太極雙星團隊負責人何岳儒因雙子星弊案被判刑定讞卻不報到入監遭通緝。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市雙子星弊案要角、太極雙星團隊負責人何岳儒、金主程宏道在2017年被依偽造文書、詐欺等罪判刑定讞，其中何被法院裁定應執行徒刑1年9個月，卻遲不報到入監，台北地檢署日前已將向法院聲請沒收先前繳交的保證金250萬元，3日再對何發布通緝，通緝時效到2024年11月18日止。

定讞判決指出，何岳儒在2008年11月成立賀川公司，多次參與俗稱雙子星大樓開發案的「桃園國際機場聯外捷運系統臺北車站特定專用區聯合開發區地土地開發案」都失敗，2012年初開始尋求金主程宏道等人合作，共組太極雙星團隊，終於通過台北市府審查，取得第一順位議約權。

但聲稱與日商合作的何男，未能及時繳清履約保證金，最後還被查出太極雙星公司其實是空頭公司，經檢察官起訴後，何岳儒被依偽造文書、詐欺罪共判刑1年9月，程宏道則被判刑10月，其中程已經再日前執行完畢，何扣除已繳交罰金部分，仍有1年刑期，卻始終沒有報到入監，檢察官先向法院聲請沒收何繳納的保釋金250萬元後，依法對他發布通緝。

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