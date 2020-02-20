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北科大教授王文博到案　「新竹三村案」收賄50萬判2年半！深夜入監

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▲▼借錢示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北科大教授王文在建設招標案收賄50萬被判刑還逃逸，昨19日被通緝到案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

國立台北科技大學教授王文博於2006年參與新竹三村工程招標案的評選委員，因為和另外2名教授收下廠商50萬元的賄款，洩漏評選內容。此事歷經多次判決，最高法院於去年10月駁回判王2年半徒刑定讞，但王卻在執行前棄保逃逸，昨19日深夜被通緝到案後，經移送台北地檢署，訊後已將他發監執行。

2006年新竹市政府辦理新竹三村招標案，請王文博及台大土木系教授郭斯傑、文化大學副教授陳錦賜擔任評審委員，孰料當時參與投標的新亞建設為了獲得評定第一名廠商，竟對3名教授行賄。新亞建設先請陳錦賜了解標案具體內容，再派人分頭請白手套給錢，以紙袋包50萬元現金賄絡，希望評審們能夠放水，結果新亞最後不但沒得標，還被檢舉，最終3名教授全遭檢方依法起訴。

歷經13年的訴訟案，最高法院於2019年10月18日駁回3名教授的上訴，依違背職務行賄罪將郭斯傑、陳錦賜判刑6年，王文博則是2年半定讞。然而，王文博卻不理北檢傳喚發監一事，決定棄保潛逃，經檢方日前才向法院聲請沒收獲准，將王文博在偵查期間被諭令10萬元交保的保證金收起，並對他發布通緝，另外2名教授則已入監服刑中。


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