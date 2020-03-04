台人入境泰國需「隔離14天」？　指揮中心澄清：泰國政府已修正

記者嚴云岑／台北報導

泰國衛生部長3日透過臉書公布文件，宣布衛生部已經將中港澳台等11個國家與地區認定為新冠肺炎高危險區，我國入境泰國需自我隔離14天，不過隨後將貼文刪除。中央流行疫情指揮中心表示，泰國政府澄清國人到泰國沒有相關隔離限制，昨天已做修正。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

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外交部亞太司蘇瑩君副司長表示，泰國政府沒有對國人有隔離限制，泰國人以及影響國家或地區，如果有疑似症狀，或者與患者有密切接觸的人，與患者有密切接觸，譬如家屬同學等，要嚴格採取自我隔離措施，如果沒有影響的地區，泰國衛生部鼓勵他們自我戴口罩，避免參加大型社區活動或到人群多的地方自我觀察。

泰國衛生部長3日在臉書中提到，凡是到過日本、德國、南韓、中國、香港、澳門、台灣、法國、新加坡、義大利和伊朗等11個國家或地區的民眾，都需要自我隔離14天，無一例外，但他隨後火速將貼文刪除，沒有作出更多說明。而該項公告將於泰國《皇家公報》中刊登後生效。

根據《曼谷郵報》報導，據信此舉是泰國當局有意杜絕新冠肺炎繼續傳入泰國境內；泰國公共衛生部長阿努霆（Anutin Charnvirakul）3日稍早透過臉書貼出這則公告，並要求到過11地的遊客自我隔離，但他隨後又將貼文刪除，也沒有作出任何說明。