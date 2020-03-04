中警跟風「對嘴挑戰」！30警力擺臀狂扭　警犬參一咖甩耳猛搖…47萬網嗨炸

記者陳韻如／綜合報導

警察總給人一種嚴肅、剛正不阿的印象，但近日台中市警局卻跟瘋玩起了「對嘴挑戰」，近30名員警穿著制服大跳知名歌曲「Uptown Funk」，就連警犬也來參一咖，畫面相當逗趣。影片曝光短短一天的時間，就突破47萬次觀看，讓不少網友直呼，「太強大了！！」、「好有活力」。

▲台中市警局跟風對嘴挑戰，近30名員警擺臀狂扭，超嗨！（圖／翻攝TCPB 局長室）

台中市警局3日在臉書《TCPB 局長室》發布一段影片表示，因為看了美國維吉尼亞州諾福克警局所拍攝的"對嘴挑戰 #LipSyncChallenge"影片，裡面的員警展現了活力，跳著輕快的舞步、露出自信的眼神以及歡樂的氣氛，讓台中市員警因此深受感動，「於是，我們同仁也接下這『對嘴挑戰』」。

▲影片中還跟上時事，出現防疫哽。（圖／翻攝TCPB 局長室）

這支影片號招了近30為愛跳舞的男、女員警參與拍攝，以一鏡到底的方式，一錄從寢室內跳到1樓廣場，裡頭除了穿插近期最受關注的防疫哽之外，就連警犬也來參一咖，畫面相當逗趣，讓不少人看了眼睛為之一亮。

▲連警犬也來參一咖，畫面相當逗趣。（圖／翻攝TCPB 局長室）

影片3日上午曝光至今短短一天的時間，觀看次數就突破47萬次，更有2539次分享，有不少網友看了紛紛直呼，「給你們一百萬個讚，太棒了」「好療癒」、「真是太有才了！一群被警察工作耽誤的表演人才！」

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

快訊／高雄中華夜市火警！火舌猛吞3民宅屋頂 警消急派15車搶救

紀德艦班長扭纏女兵！內褲卡大腿激喊1hr 「517秒穿刺片」外流…法官怒了

老公支援口罩國家隊！她半夜急診需開刀 先吞止痛藥安頓孩子…網淚謝：辛苦了