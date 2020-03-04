老公遺棄植物人妻狂曬出遊照　檢酸「好買賣」18萬換一輩子義務

記者黃翊婷／綜合報導

台中陳姓女子因故選擇輕生，獲救後成為植物人，沒想到劉姓丈夫不僅沒有照顧她，還到處旅遊、和朋友聚餐，把至少118萬元的照顧費用丟給其他親屬負擔，最後被台中地院法官依遺棄罪判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元。不過，台中地檢署檢察官認為，劉男只要支付18萬元就可以免除對陳女一輩子的照顧義務，簡直就是「一筆好買賣」，3日決定提起上訴，替女方討公道。

判決書中提到，陳女2017年2月間因故在台中某處燒炭輕生，緊急送往醫院搶救，仍因一氧化碳中毒導致缺氧性腦病變，生活無法自理也沒有行為能力，平時得依靠他人輔助才能活下去；然而，身為丈夫的劉男得知這件事後，曾南下前往探視，並與妻子的哥哥、妹妹協議，等到出院後會把人接回北部住家照顧，同時給付5萬元照顧費用。

▲陳女獲救後因為腦部損傷成為植物人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

不料，陳女的病況惡化再度送往醫院治療，這次劉男與妻子的家人商談未果，竟然自行返回北部，也不再支付任何費用，甚至拒絕聯繫，還向士林地院訴請離婚。陳家人被迫攬下118萬的照顧費用，實在氣不過，這才向台中地檢署告發。

劉男出庭時坦言，知道妻子試圖輕生，當時是因為協商破裂才返回北部，之後也不知道妻子轉入安養中心，沒想到會突然挨告，「我沒有跟他們（陳女家人）聯絡，根本不知道他們把人安排在哪裡，如果我有能力一定會把她接回去，但是我當時沒有能力給付醫藥費，現在也沒有固定收入。」

▲劉男明知妻子需要照顧，卻只支付5萬元照顧費用，接著就自行返回北部生活。

雖然劉男出庭喊窮，但台中地院法官調查後發現，他在2017年4月至2019年2月間，頻頻於臉書分享旅遊、和朋友聚餐的照片，並非真的沒有餘力照顧病妻，2019年12月間依遺棄罪判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

不過，台中地檢署檢察官認為一審量刑太輕，這個判決等同劉男只要支付18萬元，就能免除對妻子一輩子的照顧義務，根本就是「一筆好買賣」，考量到他觸犯的遺棄罪最高可處5年以下有期徒刑，法官卻裁處最低刑期6月，對女方實在很不公平，因此決定在本月3日向台中高分院提出上訴，希望能討回公道。

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