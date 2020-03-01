妻日發200元生活費…他受不了離家！　分居14年求離婚法官不准

▲江姓男子與妻結婚第10年，他因經濟壓力選擇離家出走，14年後訴請離婚遭法院駁回。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／台北報導

江姓男子婚後忙於工作經常不在家，薪水全交由妻子管理，江男稱老婆長期不諒解他賺錢養家的辛勞，每日僅給他200元零用錢，生活苦不堪言，故他最終選擇離家出走，並在14年後訴請離婚。法院審理時認為江男違背同居義務在先，沒有說離婚的資格，故判他敗訴，不准離婚。

江男與妻1995年5月結婚，2人育有1女現已成年。江男控訴老婆婚後作風強勢，家中大小事全都要聽老婆的話，又他已將每月薪水交給妻全權管理，但老婆不僅每天只給他200元生活費，還會不時詢問他，「領薪水了嗎？」經濟不景氣下江男收入驟減，家庭開銷漸漸壓得他喘不過去，然而妻子卻都無法體諒，仍繼續向他要錢，故他2005年時選擇離家出走。

江男再表示，離家2年半時他有返回原住家，但發現人去樓空，房子已被賣掉，算一算至今夫妻倆也已分居14年多，中間都沒有互動，婚姻名存實亡，故他決定向法院訴請離婚。

法庭上江妻回辯，婚後先生忙於工作經常不在家，她完全能體諒老公扛起養家責任的辛勞，不過有關每日給200元作為生活費一事，這是先生自己的指示，並非她對老公苛刻，至於會詢問老公，「領薪水了嗎？」是因每月需按時繳交房貸、管理費、小孩學費等相關費用，絕非故意不斷向老公要錢。

江妻再坦言，會將房子賣掉是因單靠她1人經濟收入根本無法支付房貸，不得已才會把房子賣掉，又她這10多年來獨力扶養女兒，備感艱辛，如果要歸咎婚姻發生問題，應該是老公當初自己先離開的關係。

法院審理時認為，雖雙方確實已分居14年多，中間都沒有互動，婚姻關係名存實亡，但造成婚姻出問題的根本是因江男擅自離家、不願與妻同住，客觀上江男違背同居義務在先，怎能開口說離婚就離婚，審結判江男敗訴，不准離婚。仍可上訴。

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