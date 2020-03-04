「北京持續孤立台灣」眾議員挺台連署　美眾院5日表決台北法案

▲「台北法案」旨在協助台灣鞏固邦交及參與國際組織。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓3日專電

美國聯邦眾議院預計當地時間4日下午進行「台北法案」記名表決。連署眾議員今天表示，北京持續威脅孤立台灣，美國應與理念相近夥伴站在一起，法案將能傳達強而有力訊息。

美國眾議院今天審議稍作修正的參議院版「台北法案」，與會議員要求以記名表決方式對法案進行投票。根據眾議院多數黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）今晚公布的眾院院會議程，表決預計在4日下午（台北時間5日）進行。

「台北法案」全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱TAIPEI Act） ，主旨為要求美國行政部門以實際行動，協助台灣鞏固邦交及參與國際組織。

法案最初是由共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）在去年5月23日領銜提出；共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）隨後在去年10月18日提出眾院版法案。參院去年10月29日即以「一致同意」（ unanimous consent）通過參院版法案；眾院外交委員會隔天也以口頭表決方式，無異議通過眾院版本。

眾院版「台北法案」連署人之一的民主黨籍眾議員西奇里尼（David Cicilline）今天在院會中表示，美台共享許多價值，台灣蓬勃民主是雙方友誼的重要核心，台灣對全球衛生、飛安及其他領域也作出傑出貢獻。

西奇里尼指出，中共不斷試圖限制台灣在國際上活 動，包括奪取台灣邦交國。他強調，台灣是個共享美國 對民主承諾的夥伴，在中國試圖威嚇、孤立台灣之際， 美國應該與夥伴站在一起，而法案將能對台灣友人、中 國政府傳達強而有力訊息。

兩院法案版本原先內容幾乎完全相同。但據了解， 眾議院相關委員會近期決定採用參院版法案案號，並對法案內容稍作修正，包括移除鼓勵美台簽署自由貿易協 定（FTA）的章節，改以呼籲美國貿易代表署（USTR） 進一步增強美台經貿關係等較廣泛文字取代。

知情人士表示，由於參院版法案遭修改過，即使法案4日在眾議院表決通過，還是須再送回參議院表決通過一次，才會送出國會，交至美國總統川普簽署後生效 。