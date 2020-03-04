大陸累計確診80270例！　湖北之外「只新增4例」

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，對於是否與中國斷航，台灣各界一直有許多不同的聲音。醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」小編3日在臉書PO文分享3個理由，解析斷航可能會讓風險不減反增，畢竟這件事牽涉到太多層面，「其實換個角度想，如果你是防疫指揮官，在考慮上述幾點原因後，你一定不會貿然做出斷航決定。」