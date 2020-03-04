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大陸累計確診80270例！　湖北之外「只新增4例」

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▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

▲新冠病毒防控 。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

根據大陸國家衛健委資料，3月3日0—24時大陸新增確診病例119例，新增死亡病例38例（湖北37例，內蒙古1例），新增疑似病例143例。當日新增治癒出院病例2652例，解除醫學觀察的密切接觸者6250人，重症病例減少390例。

截至3月3日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例27433例（其中重症病例6416例），累計治癒出院病例49856例，累計死亡病例2981例，累計報告確診病例80270例，現有疑似病例520例。累計追蹤到密切接觸者666397人，尚在醫學觀察的密切接觸者36432人。

湖北新增確診病例115例（武漢114例），新增治癒出院病例2389例（武漢1859例），新增死亡病例37例（武漢31例），現有確診病例25905例（武漢22368例），其中重症病例6232例（武漢5723例）。累計治癒出院病例38556例（武漢24890例），累計死亡病例2871例（武漢2282例），累計確診病例67332例（武漢49540例）。新增疑似病例52例（武漢43例），現有疑似病例340例（武漢234例）。

累計收到港澳臺通報確診病例152例：香港特別行政區100例（出院37例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院9例），臺灣42例(出院12例，死亡1例）。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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