武漢77歲老人深夜po文求救...「2字」微博掀11萬人淚目！女兒已死在家中

▲新冠肺炎爆發初期，不少病人排不到床位。（示意圖，非本文當事人／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢77歲的退休教師劉立，先是經歷女兒因「排不到試劑盒」，在家中病死，隨後自己與妻子、外孫女相繼被感染，陷入絕望的他於2月5日深夜，在微博發文求助，其中一條2字貼文，更是吸引超過11萬人按讚。原本外界以為老人一家得到妥善治療能康復，然而就在2月28日當天傳來噩耗，劉立因搶救無效離世。

▲ 劉立微博內容。（圖／翻攝自微博）

2月5日淩晨1時34分，在外甥女小姜的幫助下，劉立開啟了網絡求醫路。他的第一篇長文「武漢肺炎患者求助」寫道，女兒於1月22號發病，醫院診斷為肺炎，因排不到試劑盒，病情加重後一直得不到救治，1月30日在家中去世；密切接觸3人，劉立與妻子付琳莉、外孫女小陳，3人CT顯示均為肺部感染，其中妻子為雙肺感染。

▲ 劉立第一條微博只有「你好」兩字，卻吸引超過11萬人按讚。（圖／翻攝自微博）

劉立爺爺的求助訊息，迅速在網路上引起關注，特別是第一條「你好」兩字微博，網友們的點讚高達11萬。外甥女小姜表示，發布這樣的微博，實在是「走投無路」了，不過，他們也沒有想到，只有兩個字的微博會那麼受關注。

當天晚上，雙肺感染的妻子已經安排入院治療。隨後，該微博再次發布資訊，2月7日下午5點，劉立與外孫女也已入院，醫院特地為爺孫倆安排了兩人間，方便互相照顧，隔天2位老人均確診。

劉立一家的病情備受網友關注，2月17日也傳出好消息，外孫女小陳3次核酸檢測陰性，已經轉到一處酒店隔離觀察。劉立病情反復，但已經從完全臥床到可以坐起來進食。原本以為劉爺爺的病情已經好轉，然而就在2月24日，劉立因病情危重，在此前進了ICU插管治療，醫護人員在全力救治中。

3月3日淩晨1點，劉立的微博發佈消息稱，老爺子雖經全力救治，仍於2月28日中午在光谷同濟醫院離世。網友紛紛表示，「半夜看到這個消息太心痛了，希望爺爺一路走好，來世更幸福」、「還記得當時那些條理清晰，冷靜但絕望的微博求助。很難過。爺爺一路走好」。

▼ 劉立檢查結果。（圖／翻攝自微博）