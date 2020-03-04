防範新冠肺炎群聚感染　伊朗宣布：暫時釋放全國5.4萬名囚犯

▲伊朗是中東地區新冠肺炎疫情最嚴峻、中國以外病死人數最多的國家。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗官媒報導，皇室法院發言人伊斯馬利（Gholamhossein Esmaili）3日宣布，因應新冠肺炎疫情防範，暫時釋放監獄內至少5.4萬名囚犯。

CNN引述《伊朗學生新聞社》（ISNNA）報導，伊斯馬利指出此次釋放囚犯，都在衛生部的全程監督之下，「囚犯的衛生健康對我們而言很重要，不論他們的犯行重罪與否。」

不過根據BBC報導，釋放並非「大門全開」，政府開出條件，重監囚犯刑期若超過5年以上，將繼續關在監獄內，而且所有犯人必須在檢測結果呈陰性後，才能暫時離開監獄。英國消息指出，英裔伊朗籍慈善工作者札格里萊特克里夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe），可能很快會重獲自由。

伊朗3日單日暴增835例確診11人死亡，累計確診人數2336例，死亡人數77例，國會高達8％議員中鏢。女副總統埃布特卡（Masoumeh Ebtekar）確診的消息，也讓伊朗成為全球染病官員層級最高的國家，此外，伊朗最高領袖顧問、國家利益委員會成員穆罕莫迪（Seyed Mohammad Mir-Mohammadi）因接觸新冠肺炎患者，染病逝世，享壽71歲。