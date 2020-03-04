　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

防範新冠肺炎群聚感染　伊朗宣布：暫時釋放全國5.4萬名囚犯

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲伊朗是中東地區新冠肺炎疫情最嚴峻的國家。（圖／路透）

▲伊朗是中東地區新冠肺炎疫情最嚴峻、中國以外病死人數最多的國家。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗官媒報導，皇室法院發言人伊斯馬利（Gholamhossein Esmaili）3日宣布，因應新冠肺炎疫情防範，暫時釋放監獄內至少5.4萬名囚犯。

CNN引述《伊朗學生新聞社》（ISNNA）報導，伊斯馬利指出此次釋放囚犯，都在衛生部的全程監督之下，「囚犯的衛生健康對我們而言很重要，不論他們的犯行重罪與否。」

不過根據BBC報導，釋放並非「大門全開」，政府開出條件，重監囚犯刑期若超過5年以上，將繼續關在監獄內，而且所有犯人必須在檢測結果呈陰性後，才能暫時離開監獄。英國消息指出，英裔伊朗籍慈善工作者札格里萊特克里夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe），可能很快會重獲自由。

伊朗3日單日暴增835例確診11人死亡，累計確診人數2336例，死亡人數77例，國會高達8％議員中鏢。女副總統埃布特卡（Masoumeh Ebtekar）確診的消息，也讓伊朗成為全球染病官員層級最高的國家，此外，伊朗最高領袖顧問、國家利益委員會成員穆罕莫迪（Seyed Mohammad Mir-Mohammadi）因接觸新冠肺炎患者，染病逝世，享壽71歲。

ET快訊
韓國瑜深夜直播吐心聲　每天工作12小時「希望有一天離開不要有
狠踹薛禎國！曾威瑾涉「夜店殺警案」遭判10年潛逃..中山區落
色老闆逼「吞公款女大生」肉償　誇張性愛合約曝光！不給就丟錢莊
南韓再增516例「累計5328例32死」　擬追加3千萬預算應
防範新冠肺炎群聚感染　伊朗宣布：暫時釋放全國5.4萬名囚犯
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「要不是因為人死了都不知道」美醫療中心6死　院內台籍營養師曝恐懼漏洞！

不斷更新／亞馬遜證實1員工染疫！西雅圖宣布「進入緊急狀態」

快訊／ 南韓昨增516例「累計5328例32死」　擬追加3千萬預算應對疫情

義大利新冠肺炎確診逼近3000例！　抗疫新守則：見面不握手老人別出門

防範新冠肺炎群聚感染　伊朗宣布：暫時釋放全國5.4萬名囚犯

更新／新冠肺炎疫情威脅　英國宣布：最緊急事件

新冠肺炎致死率3.4%遠高於流感！WHO：更多人可能感染　最新緊急呼籲曝

快訊／國際奧委會宣布：東京奧運如期舉辦

美主播嗆國家餵不飽人民「才會生吃蝙蝠」　要求中國道歉：習近平或誰都好

新冠肺炎侵入南美！　阿根廷和智利同天證實出現首例：都為境外感染

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

家人是撒旦魔鬼、信徒包尿布做禮拜　他解密韓國「新天地邪教」驚人內幕

小資族來看！銅板價搞定3人份料理　只要5食材輕鬆煮出「超香炒泡飯」

獨居婦「安徽返台」未居家檢疫 搭公車出門買糧...司機乘客嚇傻

超軟爛狗生！霸佔牆角側躺曬太陽　飼主掃落葉...認命抬起「腿庫」XD

小孩剛出生！狗媽媽討摸忘餵奶XD　爸急抱回去&塞好寶寶「教牠當媽」

「要不是因為人死了都不知道」美醫療中心6死　院內台籍營養師曝恐懼漏洞！

不斷更新／亞馬遜證實1員工染疫！西雅圖宣布「進入緊急狀態」

快訊／ 南韓昨增516例「累計5328例32死」　擬追加3千萬預算應對疫情

義大利新冠肺炎確診逼近3000例！　抗疫新守則：見面不握手老人別出門

防範新冠肺炎群聚感染　伊朗宣布：暫時釋放全國5.4萬名囚犯

更新／新冠肺炎疫情威脅　英國宣布：最緊急事件

新冠肺炎致死率3.4%遠高於流感！WHO：更多人可能感染　最新緊急呼籲曝

快訊／國際奧委會宣布：東京奧運如期舉辦

美主播嗆國家餵不飽人民「才會生吃蝙蝠」　要求中國道歉：習近平或誰都好

新冠肺炎侵入南美！　阿根廷和智利同天證實出現首例：都為境外感染

快拿出身分證！0、3、2、6全中　吃温野菜可享6折優惠

樓下2戶「不租也不賣」　他傻問原因！網曝生灰塵也爽：20年漲5倍

540匹狂暴四葉草　Alfa Romeo推出「最強毒蛇」Giulia GTA/GTAm

野放的吳書原　自然生長春生生

蔡阿嘎「YouTuber第一人」奪獎！　認了拍片12年陷殘酷困境

「要不是因為人死了都不知道」美醫療中心6死　院內台籍營養師曝恐懼漏洞！

貓奴專屬！典雅風貓型壺可用可療癒　從手掌倒出熱茶好奇妙

加大「減稅降費」力度　李克強拍板：紓解物流業困難

不斷更新／亞馬遜證實1員工染疫！西雅圖宣布「進入緊急狀態」

機車3年來漲逾萬元　網友怒：「漲得不像話」

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

日本議員質詢：請容我稱武漢肺炎

快訊／國際奧運會：東京奧運如期舉辦

美軍：新冠肺炎30天內全球大流行

日網罵爆WHO：開除譚德塞！

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

更新／英國宣布新冠肺炎：最緊急事件

50歲↓患者能自癒！日本曝2治療法

更／南韓增至33死　西雅圖緊急狀態

女被甩後自殺　男友竟是閨蜜假扮

大量人潮瘋搶囤貨！Costco股價飆高

Fed降息2碼難救美股！　道瓊暴跌近800點

伊朗宣布：暫時釋放全國5.4萬名囚犯

即／德郵輪有新冠疑似病例　封鎖在挪威

德國郵輪疑出現感染者　初步結果出爐

更多熱門

相關新聞

義大利抗疫新守則　見面不握手老人別出門

義大利抗疫新守則　見面不握手老人別出門

義大利新冠肺炎疫情衝破2500例，義國政府昨晚公布「新生活守則」，呼籲大家社交時不要握手，保持一公尺距離，年長者盡量留在家中，有發燒症狀應待在家裡隔離。

即／南韓昨增516例　累計5328例

即／南韓昨增516例　累計5328例

台灣買口罩不用排隊6小時　他問：為何要唱衰打擊政府

台灣買口罩不用排隊6小時　他問：為何要唱衰打擊政府

院內群聚7確診！醫：源頭可能是醫護

院內群聚7確診！醫：源頭可能是醫護

更新／英國宣布新冠肺炎：最緊急事件

更新／英國宣布新冠肺炎：最緊急事件

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒伊朗囚犯監獄

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆艦班長帶女兵壞壞超過1小時！她狂叫蓋過輪機聲

媽喊淪醫療人球…醫氣炸：叫她滾

姐夫睡走女友！綠帽男「隱忍3年復仇計畫」網讚爆

才認10年前交往謝和弦！成語蕎淚訴撿到渣男友「用過的保險套」

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

日本議員質詢：請容我稱武漢肺炎

台新少主正妹妻曝光！　驚人身世起底

具荷拉哥哥許願「投胎來當哥女兒」成真

《炮仔聲》璟宣離婚早當媽！

擺攤賣蝙蝠遭檢舉…老闆氣瘋公布照片

Luna：曾有誤會，4年沒聯絡　雪莉主動和好⋯3周後輕生

丘美珍／如果你家有個孩子像唐鳳

快訊／國際奧運會：東京奧運如期舉辦

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

劉真驚傳自發性腦出血！「開顱手術搶救中」醫：高危險等級

更多

最夯影音

更多
超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助
解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面