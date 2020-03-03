港府「現金發放計畫」促消費　專家：經濟難快速反彈

▲專家看衰香港經濟。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

針對港府「現金發放計劃」，香港經濟學家梁海明指出，政府順應民意派發現金很有必要、也很及時。不過，他分析，疫情加上社會事件（即反送中），使得訪港旅客人數急挫，消費減少，影響貨物進出口表現，認為香港今年首季經濟將出現3%或以上的明顯跌幅。

《中評社》3日報導，梁海明就香港特區政府發布2020／21年度《財政預算案》接受採訪。他提到，港府順應民意，給民眾派錢非常有必要，也非常及時，尤其是那些沒有收入或低收入的老人，停薪、失業、手停口停的打工仔及其家庭，為他們提供救命錢，有助解決他們的燃眉之急。

除此之外，還能刺激香港市民增加外游消費，達到「撐企業、保就業、促經濟」的目的，未來還能增加特區政府的稅收；進一步分析，只有爭取民心的廣泛支持，民眾才能和政府攜手，共度過當前的經濟、社會難關。因此，派錢可謂一舉多得。

▲新冠肺炎疫情讓香港經濟雪上加霜。（圖／路透社）

財政司司長陳茂波先前不只一次呼籲香港市民，疫情過後出來消費撐經濟。梁海明分析，港府要盡快研究如何將所派的錢引導回流至本地消費市場，他建議考慮降低公共交通費用以鼓勵民眾出外，主題公園門票減免鼓勵以市民入園消費等措施。

至於疫情對香港經濟的衝擊，他認為，表面上看，新冠肺炎對香港經濟僅有一至兩季的影響，實際上卻是影響深遠，尤其疫情加上社會事件，使得訪港旅客人數急挫，消費大大減少，貨物進出口表現未來也難符理想，相信香港今年首季經濟將出現3%或以上的明顯跌幅。

他預測，2020年香港GDP將會繼續收縮，樂觀估計是負成長0.5%。特區政府的紓困、派錢措施，或將促使香港民眾的購物、旅遊、餐飲等消費在疫情過後，或將出現短暫的報復性增長，經濟將會輕微回暖。

不過，由於訪港旅客人數可能要至第三季才能好轉，社會運動影響也未完全消退，香港零售、旅遊業等消費市場今年還將面臨挑戰；此外，香港經濟收縮將導致失業率上升、減薪，從而影響香港本地居民的消費，以及樓市負資產個案可能會進一步增加等，因此香港經濟或許很難快速反彈。