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北市「防疫計程車」3規劃方向曝光　司機隔離擬賠14天營業損失

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▲▼計程車。（示意圖／記者楊亞璇攝）

▲北市將推出防疫計程車。（示意圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

針對新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，台北市長柯文哲團隊17日拋出「防疫計程車」的構想，消息一出立刻引發討論。台北市政府官員18日強調，目前初步的規劃是「居家檢疫者」提出「就醫」需求時才會派車，收費方式比照一般計程車跳表計費，若有駕駛因而確診或必須隔離14天，會賠償營業損失。

北市府18日開會討論方案。對於「防疫計程車」的細部規劃，台北市政府18日也開始進行討論，官員透露目前比較能確定的方向有三個：一、當居家檢疫者提出就醫需求時才會派車。二、計程車收費方式比照一般計程車跳表計費。三、萬一司機不幸也成為居家檢疫者時，會賠償他14天營業損失。

公運處主秘楊欽文表示，籌備防疫車隊是確定的事情，但目前考慮到防疫車隊的配套，包括招募條件，府內還沒確定，定案時間不確定。

對於是否有其他補助獎勵措施，楊欽文強調，招募條件府內還在討論，確實有在考慮保險，但也涉及到保險業須訂出費率、保單規畫，產險公會正處理中。

關於「防疫計程車」名稱造成混淆讓民眾以為都可以搭乘，楊欽文解釋，針對檢疫隔離、居家隔離的人，被隔離中的人只要有就醫需要，例如在家跌了一跤，由衛生局或民政局專業認定，判斷只要沒有呼吸道症狀，由市府幫忙叫防疫計程車；若有呼吸道症狀者則是以救護車載送，就醫是人道需求」

至於從機場返國者，需要居家檢疫的民眾是否能使用？楊欽文指出，市府不會有名單，按照中央的規定是到家後開始實施，建議他們搭乘交通運輸工具。

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