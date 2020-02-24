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北市防疫計程車26日正式上線　專車載居家檢疫者就醫

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▲▼新冠肺炎疫情嚴峻，計程車司機長期在密閉空間工作為高度危險群。為避免遭到傳染，司機大哥紛紛掛上口罩載客。（圖／記者湯興漢攝）

▲北市防疫計程車週三上線。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19），針對居家檢疫者有就醫需求者，北市副市長黃珊珊24日下午宣布，防疫計程車26日正式上線，「固定為我們所用」，市府將提供每日補償費用。

黃珊珊說，招募部分已經確定，「固定為我們所用」，聽衛生局調配，居家檢疫者有就醫需求，確定要去醫院者，而不是通訊診療，就由衛生局來叫車，到現在為止有需求者才97個人，確實有人是搭計程車，總共才20幾次，沒有很大的量，若將來從韓國、日本回台都要居家檢疫，「這個量會爆」，到時候再增防疫計程車。

黃珊珊說，將有每日補償費用，駕駛可另外收車資，不過補償金額是商業來往，暫時保留。公運處長常華珍表示，雖然是按日計價，但希望最好駕駛是固定的，一期就是30天專車專用，因不能再載其他乘客，將有營業損失補償，車資則跳錶計算，車資由當事人支付。

常華珍補充，防疫計程車要有GPS定位，公運處將固定的公有土地，給駕駛一個空間待命，不會在車隊休息處，駕駛需配戴口罩，並備有酒精、手套，每次出勤前後都要消毒；若駕駛因載送檢疫者需被隔離14天，市府將賠償營業損失。

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