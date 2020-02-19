北市防疫計程車採「包車制」　「不載其他人」營業損失市府承擔

▲北市將推出防疫計程車。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

北市擬推出防疫計程車，載送居家檢疫、居家隔離者就醫。北市副市長黃珊珊19日表示，交通局與車隊討論後，初步規劃是採取包車的方式，「不要再去載別人了」，市府將負責營業損失，「要為我們所用」，負責相關人員的運送。

中央有特別規範下來，針對居家隔離或居家檢疫的人就醫需求，播打1922或是由衛生局評估，評估完了之後，有呼吸道症狀的就是用救護車，不是呼吸道或一般病症，中央要求以通訊診療為原則，打電話跟醫院醫師通訊診療，診療後就沒有再去醫院的必要，可能只有領藥需求，就不需再送醫。

黃珊珊表示，但若不接受通訊診療，就醫還是要衛生局同意，這部分就有防疫計程車需求，另外就是接受通訊診療之後，醫生還是認為要到醫院檢查，仍有到醫院的需求，「中央沒有告訴我們要怎麼去醫院，還要再請示中央」。

黃珊珊說，如果市府還是要負責的話，防疫計程車的需求就存在，交通局與車隊討論，初步是採取包車的方式，就固定幾輛車，「不要再去載別人了」，當然是市府統一包起來，負擔營業損失，「要為我們所用，我們需要他要去負責相關人員的運送」，細節將與車隊討論。

黃珊珊表示，對於中央規範不能自行就醫，但不清楚可不可以家人送醫，因為本來防疫計程車只是打算服務獨居居家檢疫者，如果家人不能的話，需求就會增加，現在統計的量並不多，每天最多9人次最少2人次，「今天的規定比較嚴，不能自行就醫，如果要我們去指定，那就變成要討論我們有沒有送的義務」。

至於如果家人不能送，需求量會增加多少？黃珊珊表示，無法評估。北市衛生局長黃世傑補充，還是鼓勵通訊診療，不必到醫院，改以電話、視訊、LINE進行通訊診療。