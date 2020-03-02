不只北車！台鐵宣布擴大「群聚禁令」　3日起再增17車站禁民眾聚集

▲台鐵擴大辦理群聚管制措施，今天再宣布新增17車站。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

因應新冠病毒（COVlD-19）疫情延燒，台鐵鑒於台北車站實施群聚管制措施成效良好，今（2）日宣布全面擴大新增17車站，自3月3日至4月30日擴大實施減少民眾群聚加強管理措施，解除管制時間將視疫情另行公布。

台鐵表示，檢視其他旅客進出量大且有民眾群聚情形之車站，經評估增加指定：基隆、南港、松山、板橋、桃園、中壢、豐原、台中、嘉義、台南、新左營、高雄、鳳山、屏東、宜蘭、花蓮、台東等計17個車站。

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該禁令自3月3日至4月30日擴大實施減少民眾群聚加強管理措施，同期間各車站站區亦停止租借舉辦活動，各站解除管制時間將視疫情狀況另行公佈。

▲高雄車站自3日起，也禁止民眾群聚，鐵警局將加強勸導。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵表示，前述各站執行措施時將協同鐵警局加強勸導，將自109年3月3日至4月30日禁止民眾群聚，會於車站站區周圍定點立牌公告，並由站方會同員警執行巡察，並將視現場情形機動增加巡查次數，遇有群聚者即予勸離，併同清潔公司辦理站區及重點區域消毒清潔工作。

現值防疫關鍵期間，台鐵強調，配合中央疫情指揮中心一級開設，用更嚴謹態度防疫，擴大實施車站加強管理減少群聚措施，敬請大家配合協助，也請持續給第一線執勤員工支持鼓勵，一起共同抗疫，守護台灣。